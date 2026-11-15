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O Atlético de Madrid recebeu notícias preocupantes durante a data Fifa, depois que seu zagueiro Marc Pubill foi obrigado a deixar a partida da seleção da Espanha diante da Inglaterra, ao sentir dores no tornozelo após uma colisão com seu companheiro, o goleiro Unai Simón, no confronto que reuniu as duas equipes na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

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Pubill não conseguiu completar a partida, após cair ao gramado por conta da colisão, e pediu a intervenção da equipe médica em meio a visíveis sinais de dor, antes que o treinador Luis de la Fuente decidisse substituí-lo aos 20 minutos, lançando em seu lugar o lateral do Tottenham, Pedro Porro.

Colisão com Unai Simón encerra a participação de Pubill

A lesão ocorreu durante uma tentativa de dividir uma bola em um escanteio, quando Unai Simón saiu para afastar a bola, mas caiu sobre Pubill, que permaneceu no gramado por conta da pancada que sofreu no tornozelo.

O zagueiro do Atlético de Madrid tentou seguir jogando após receber atendimento, mas as dores impediram sua permanência em campo, obrigando De la Fuente a fazer uma substituição precoce que não estava em seus planos antes do início da partida, dando a Pedro Porro a oportunidade de jogar em lugar de..

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Apesar da preocupação que acompanhou a saída do jogador, o fato de ter deixado o campo por conta própria, sem precisar de ajuda, pareceu um sinal relativamente tranquilizador, especialmente por não ter demonstrado sinais de dor intensa ao se dirigir ao banco de reservas, mas isso não define a natureza da lesão nem descarta que ele tenha sofrido um problema muscular ou articular que possa exigir um período de ausência.

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O Atlético de Madrid aguarda os resultados dos exames médicos para determinar a gravidade da lesão, depois que o jogador preferiu não arriscar completar a partida, diante da proximidade da retomada das competições de clubes e do compromisso da equipe em um importante confronto contra o Barcelona.

Confronto contra o Barcelona

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A situação de Pubill recebe atenção especial dentro do Atlético de Madrid, antes do aguardado confronto contra o Barcelona na quarta-feira, 2 de dezembro, no estádio Spotify Camp Nou, em jogo adiantado da 23ª rodada do Campeonato Espanhol, cuja data foi definida diante do compromisso das duas equipes com a participação na Supercopa da Espanha.

A partida acontece em um momento importante para a equipe madrilenha, que precisa ter o elenco completo antes de disputar uma série de confrontos nacionais e continentais no próximo período, o que torna a situação de Pubill alvo de interesse da comissão técnica comandada por Diego Simeone.

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De la Fuente havia escolhido Pubill para ocupar a posição de lateral-direito diante da Inglaterra, antes de ser obrigado a substituí-lo precocemente por causa da lesão, de modo que a situação do jogador em relação à participação nas próximas partidas segue atrelada aos resultados da avaliação médica nas horas seguintes.

Até o momento, não ficou clara a possível duração da ausência do zagueiro espanhol, nem foi definido se a lesão afetará sua disponibilidade para o confronto contra o Barcelona, à espera dos exames que determinarão a extensão do dano sofrido após a colisão com Unai Simón.