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O Atlético de Madrid recebeu notícias preocupantes durante a data Fifa, depois que seu zagueiro Marc Pubill foi obrigado a deixar a partida da seleção da Espanha contra a Inglaterra, ao sentir dores no tornozelo após uma colisão com o companheiro de equipe, o goleiro Unai Simón, no confronto que reuniu os dois pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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Pubill não conseguiu terminar a partida, após cair ao gramado por conta da colisão, e pediu a intervenção do departamento médico em meio a sinais claros de dor, antes que o técnico Luis de la Fuente decidisse substituí-lo aos 20 minutos, colocando em campo o zagueiro do Tottenham Pedro Porro em seu lugar.

Colisão com Unai Simón encerra a participação de Pubill

A lesão ocorreu durante uma tentativa de disputar uma bola em cobrança de escanteio, quando Unai Simón saiu para afastar a bola, mas caiu sobre Pubill, que permaneceu no gramado sentindo o golpe que recebeu no tornozelo.

O zagueiro do Atlético de Madrid tentou seguir jogando após receber atendimento, mas as dores impediram sua continuidade, obrigando De la Fuente a fazer uma substituição precoce que não estava em seus planos antes do início da partida, dando a Pedro Porro a oportunidade de participar no lugar de...

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Apesar da preocupação que acompanhou a saída do jogador, o fato de ele ter deixado o campo por conta própria, sem necessidade de ajuda, pareceu um indicador relativamente tranquilizador, especialmente porque não demonstrou sinais de dor intensa enquanto se dirigia ao banco de reservas, mas isso não define a natureza da lesão nem descarta que tenha sofrido um problema muscular ou articular que possa exigir um período de ausência.

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O Atlético de Madrid aguarda os resultados dos exames médicos para determinar a gravidade da lesão, depois que o jogador preferiu não arriscar em prosseguir na partida, diante da proximidade da retomada das competições de clubes e do compromisso da equipe com um importante confronto diante do Barcelona.

Confronto com o Barcelona

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A situação de Pubill recebe atenção especial no Atlético de Madrid, antes do aguardado confronto diante do Barcelona na quarta-feira, 2 de dezembro, no estádio Spotify Camp Nou, em partida adiada da 23ª rodada do Campeonato Espanhol, cuja data foi definida diante do compromisso das duas equipes com a participação na Supercopa da Espanha.

A partida chega em um momento importante para a equipe madrilenha, que precisa ter o elenco completo antes de disputar uma série de confrontos nacionais e continentais no período que se aproxima, o que coloca a situação de Pubill no centro das atenções da comissão técnica comandada por Diego Simeone.

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De la Fuente havia escolhido Pubill para ocupar a posição de lateral-direito diante da Inglaterra, antes de ser obrigado a substituí-lo precocemente por conta da lesão, deixando a situação do jogador quanto à participação nas próximas partidas vinculada aos resultados da avaliação médica nas horas seguintes.

Até o momento não ficou clara a duração provável da ausência do zagueiro espanhol, assim como não foi definido se a lesão afetará sua condição para o confronto diante do Barcelona, à espera dos exames que determinarão a extensão do dano que ele sofreu após a colisão com Unai Simón.