Questionado em entrevista ao Transfermarkt sobre uma suposta cláusula de recompra do FCB, o jovem goleiro não quis confirmá-la:

"Não tenho tanta certeza de que eles realmente tenham uma opção de recompra. Mas não, esse não é um objetivo meu", afirmou, deixando claro que uma possível volta ao maior campeão da Alemanha não passa por sua cabeça no momento.

Hülsmann chegou às categorias de base do FCB em 2017, aos 13 anos, vindo do Eintracht Trier, e passou sete anos em Munique. No início da temporada 2023/24, o goleiro integrou o elenco principal em três ocasiões e disputou 29 partidas pela segunda equipe do Bayern.

Em 2024, deixou o FCB inicialmente por empréstimo para o SKN St. Pölten (Áustria). Um ano depois, transferiu-se para o TSV Hartberg, da primeira divisão austríaca.

No verão passado, o Reims pagou 2,5 milhões de euros pela transferência de Hülsmann. No clube francês, o jogador de 22 anos é o goleiro titular e disputou até agora nove partidas na Ligue 2. O Reims sonha com o acesso à Ligue 1, e Hülsmann tem contrato de longo prazo, válido até 2031.