Como revelou a Sport Bild, o atacante inglês garantiu, ao assinar seu primeiro contrato no verão de 2023, uma cláusula que obriga o maior campeão da Alemanha a lhe pagar um bônus de mais de um milhão de euros caso conquiste o principal prêmio individual do futebol.

Na cerimônia de premiação, no fim de outubro, Kane superou Kylian Mbappé, do Real Madrid, por uma margem mínima. Lamine Yamal, do Barcelona, ficou em terceiro lugar. Já o ex-clube Tottenham Hotspur não receberá nenhum pagamento adicional. Segundo informações, não foi firmado um acordo nesse sentido, algo que não é incomum em transferências desse porte.

Além da cláusula relativa à Bola de Ouro, Kane recebe, segundo a reportagem, outros bônus por conquistas especiais, cujos valores não foram detalhados. Ele receberia pagamentos por ser o artilheiro da Bundesliga, como ocorreu em todos os anos desde sua transferência, da Liga dos Campeões, na temporada 2023/24, e por conquistar a Chuteira de Ouro, concedida ao jogador com mais gols na Europa. O atacante de 33 anos já ganhou o troféu duas vezes, a mais recente pelos seus 61 gols na temporada passada. Antes dele, apenas Gerd Müller e Robert Lewandowski haviam conquistado o prêmio mais de uma vez com a camisa do clube de Munique.

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O que acontecerá com a Bola de Ouro? Harry Kane revela seu plano

O Bayern celebrou a entrega da Chuteira de Ouro pouco antes da cerimônia da Bola de Ouro e transmitiu o evento internacionalmente para que cada um dos 100 jornalistas esportivos com direito a voto na premiação tomasse conhecimento. Deu certo.

"Tenho uma sala de troféus na minha casa, onde ela está no momento", explicou Kane à Sport Bild, antes de revelar: "Vou conversar com o clube sobre a possibilidade de colocar a Bola de Ouro no museu do Bayern. Acho que é lá que ela deve ficar. Também para que os torcedores possam vê-la."

Enquanto isso, Kane está prestes a renovar seu contrato com o Bayern, que termina no verão. "Eu diria que é uma questão de dias", afirmou em entrevista coletiva antes do duelo da Liga dos Campeões contra o Atlético, em Madri. O novo contrato deve valer até 2029.