"Classe mundial!" Ex-técnico do Bayern daria a Bola de Ouro a Marc Cucurella

O mundo do futebol volta as atenções nesta segunda-feira para Londres, mais precisamente para o bairro de Walthamstow, onde o Ballon d'Or será entregue à noite no Palladium Theatre, em Oxford Circus. Não são poucos os especialistas que apontam o atacante do Bayern Harry Kane como favorito, mas Magath discorda.

O ex-treinador do clube alemão, hoje com 73 anos, comandou a equipe de 2004 a 2007 e entregaria o cobiçado prêmio de melhor jogador do mundo, de forma um tanto surpreendente, a Marc Cucurella, que certamente não deve estar no topo das cotações das casas de apostas.

"Ele é um lateral-esquerdo de classe mundial, está sempre presente, corre muito e praticamente não perde nenhuma disputa individual", justificou Magath ao Bild. "Ele fecha seu lado do campo e também participa das jogadas ofensivas. Teve grande participação no título da Espanha na Copa do Mundo."

Uma vitória de Cucurella, porém, seria muito surpreendente, já que, além de Kane, há outros favoritos de alto nível, como Kylian Mbappe, Lamine Yamal e Michael Olise. Além disso, já se passaram 20 anos desde a última vez que um defensor ganhou o Ballon d'Or, com Fabio Cannavaro.

O que Felix Magath disse sobre Rodri e Fabian Ruiz?

Magath colocou Rodri em segundo lugar: "Ele é quem dita o ritmo no meio-campo da Espanha e já foi eleito, com justiça, o melhor jogador do torneio na Copa do Mundo." Para a terceira posição, Magath escolheu Fabian Ruiz, do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões.

"O terceiro espanhol campeão do mundo na minha lista de favoritos", afirmou Magath. "É um grande parceiro de Rodri e também responsável pelo equilíbrio e pela estabilidade do jogo. Além disso, venceu a Liga dos Campeões com o Paris."