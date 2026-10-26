Chocante: Barcelona acredita que Yamal não conquistará a Bola de Ouro!

As atenções se voltam para Londres, capital britânica, onde ocorre nesta noite a cerimônia de revelação do vencedor da Bola de Ouro, em meio a um clima de expectativa dentro do Barcelona, que parece ter indícios que não favorecem seu jovem astro Lamine Yamal, apesar de sua candidatura na disputa pelo mais alto prêmio individual do mundo do futebol.

De acordo com arádio Cadena SER, há um sentimento dentro do Barcelona de que Harry Kane é o mais próximo de vencer a Bola de Ouro, num momento em que a decisão final ainda não foi tomada e a identidade do jogador que levará o prêmio não está clara.

Essa tendência dentro do Barcelona não significa que as chances de Yamal tenham terminado oficialmente, já que a identidade do vencedor permanece desconhecida antes do anúncio final, além de que as impressões que circulam dentro do clube não representam uma confirmação do resultado da votação.

A septuagésima edição da cerimônia da Bola de Ouro será realizada na noite desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, no teatro London Palladium, na capital britânica, num marco histórico por ser realizada em Londres pela primeira vez, coincidindo com a passagem dos 70 anos do lançamento do prêmio, em 1956.

As atenções na disputa masculina se concentram em 3 nomes de destaque: Lamine Yamal, astro do Barcelona; Harry Kane, atacante do Bayern de Munique; e Kylian Mbappé, astro do Real Madrid.

Kane entra na disputa amparado por seus números de gols e por seus títulos nacionais com o Bayern, enquanto Yamal se apoia em sua influência com o Barcelona e com a seleção da Espanha, ao passo que Mbappé tem números de gols expressivos, apesar da ausência de títulos em sua temporada com o Real Madrid.

O prêmio carrega uma importância adicional para Yamal, que busca compensar sua derrota na edição passada, quando ficou em segundo lugar, atrás do francês Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025.

O astro espanhol também busca entrar para a história como o mais jovem jogador a conquistar o prêmio, enquanto Kane almeja se tornar o primeiro inglês a vencê-lo desde Michael Owen, em 2001