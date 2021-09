A Juventus de Allegri tem problemas, mas saída de Cristiano Ronaldo é só um deles

O português fará falta ao elenco, mas ele, apenas, não conseguiria resolver os problemas presentes na defesa e no meio-campo

Além do empate contra o Spezia na quarta-feira (22) , algo já complicado para a Juve, o artilheiro, Emanuel Gyasi, ainda imitou o famoso 'Siii!' de Cristiano Ronaldo.

O ganês estava apenas imitando seu ídolo, mas pode ter parecido uma zombaria para os torcedores da Juve.

Ronaldo pode ter partido, mas certamente não foi esquecido na Juventus. Ainda não, pelo menos. A natureza do time e, em particular, o momento de sua partida ainda não cicatrizou.

E tanto o sucesso de sua estadia em Turim quanto o impacto de sua saída foram repetidamente analisados ​​durante o pior início de temporada da Juve na Série A desde 1961.

Massimiliano Allegri, porém, disse que o tempo para conversas acabou antes da viagem a Spezia.

"Já se passaram 60 anos desde que a Juventus somou dois pontos nos primeiros quatro jogos da temporada", disse ele a alguns repórteres na terça-feira. "Nós precisamos vencer."

E eles fizeram. A Juventus iniciou a sua campanha com uma vitória por 3 a 2 e, embora não tenha sido convincente, foi certamente essencial. Afinal, a Velha Senhora havia começado o dia na zona de rebaixamento.

Mas o preocupante é que parecia uma batalha entre duas equipes lutando pela sobrevivência, uma disputa de baixa qualidade entre dois lados incapazes de se defender. Allegri admitiu que a sua equipe teve a sorte de não perder por 3 a 1 no início do segundo tempo, mas obviamente tirou alguns pontos positivos do jogo.

Matthijs de Ligt provou ser o vencedor da partida, rebatendo de pé direito para a Juve. Este foi, sem dúvida, um impulso oportuno para o zagueiro holandês.

E a Juve agradeceu não apenas à De Ligt por sua conquista, mas também a Federico Chiesa. Na verdade, embora o holandês tenha, possivelmente, resolvido o jogo a favor dos visitantes, foi o herói da Euro 2020 da Itália que os colocou de volta no duelo.

Moise Kean abriu o placar com uma finalização inteligente, mas a Juve parecia em perigo real de perder mais pontos.

Em três dos primeiros quatro jogos da nova temporada, os "bianconeri" perderam a vantagem depois de desmaiarem fisicamente no segundo tempo. Portanto, ficar para trás aos 50 minutos devido aos gols de Gyasi e Janis Antiste não era um bom presságio.

Chiesa, no entanto, empatou depois de "dar uma caneta" em Dimitris Nikolaou na área, antes de esticar o pé direito para marcar em Jeroen Zoet.

Foi um gol que sintetizou perfeitamente o talento e tenacidade do atleta, e também sublinhou porque é que tantos o vêem como o homem a substituir Ronaldo como líder do ataque da Juve - se é que ainda não o tinha assumido na segunda metade da temporada passada.

Acima de tudo, Massimiliano Allegri, treinador da Juve, estava feliz por eles terem sido obrigados a trabalhar por sua vitória. "Felizmente, vencemos uma partida sofrida", disse ele ao DAZN.

"Caso contrário, poderíamos ter pensado que tínhamos nos saído bem e não havia mais nada a fazer, quando na verdade há muito a melhorar."

Ele certamente estava bem ali. Alguns observadores estão obcecados com a perda de Ronaldo , mas as áreas problemáticas da Juve continuam no meio-campo e na defesa. O ícone de Portugal não teria coberto as rachaduras cada vez maiores na equipe da Velha Senhora.

Allegri pode não ter tido problemas com a saída de Ronaldo; ele queria reconstruir sem o português em 2019 do jeito que estava. O problema agora é que a Juve está em um estado muito pior, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro.

Nos dois anos tentaram seguir duas direções muito diferentes, primeiro com Maurizio Sarri e depois Andrea Pirlo, e agora se encontram de volta ao ponto de partida, só que com menos dinheiro, sem Ronaldo e um elenco desequilibrado.

Por conta dessas questões financeiras, Allegri não conseguiu todas as contratações que queria durante o verão e ele está menos do que impressionado com vários jogadores, com o toscano também escalando a dupla de meio-campo Adrien Rabiot e Weston McKennie por sua péssima finalização esta semana.

Depois do empate com o Milan, ele foi pego pelas câmeras saindo do campo gritando: "E esses [caras] querem jogar pela Juventus!" Eles pelo menos lutaram pela camisa contra Spezia, como Allegri reconheceu.

"Devo cumprimentar os meninos porque não foi fácil jogar contra uma equipe tão boa quanto a do Spezia e estou menos zangado hoje, porque não quero 'martelar' os meninos todos os dias", disse ele.

"Mas temos que tirá-los de sua zona de conforto; caso contrário, vai virar uma bagunça." Provavelmente já é, para ser justo. A Juve pode não estar entre os três últimos, mas certamente ainda não está fora de correr riscos.

O clube ainda está contabilizando o custo da crise econômica causada pela Covid-19 e o fim abrupto do 'Projeto Ronaldo'. Seus problemas estão profundamente enraizados. Mas a vitória em Spezia ofereceu uma trégua temporária.

A Juve foi "para o inferno e voltou", como disse a Gazzetta dello Sport , mas sua campanha na Série A está atrasada. Agora, eles "só" precisam continuar ganhando.