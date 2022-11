Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Gunners entram em campo neste domingo (6) querendo se manter na a liderança; veja como acompanhar na TV e na internet

Vem jogaço por aí! Chelsea e Arsenal se enfrentam na manhã deste domingo (6), em Londres, às 9h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

O Chelsea quer aproveitar o clássico para se impor diante do rival e deixar para trás a goleada sofrida na rodada passada. Os Blues estão em sexto lugar, com 21 pontos, e seguem com o departamento médico cheio.

Já Arsenal vem de uma sequência de seis jogos sem perder e é o líder do campeonato, com 31 pontos marcados. Rowe segue em tratamento, e ganhou as companhias de Tomiyasu e Turner na recuperação.

Escalações:

Escalação do provável Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Mount; Aubameyang, Sterling.

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus.

Desfalques

Chelsea

Kepa Arrizabalaga, Wesley Fofana, Reece James, N'Golo Kante, Carney Chukwuemeka e Ben Chilwell estão todos no departamento médico.

Arsenal

Takehiro Tomiyasu, Emile Smith Rowe e Matt Turner estão lesionados.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 9h (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge, Londres - ING