"Chega, você passou dos limites": Mbappé está perto de deixar o Real Madrid?

Kylian Mbappé roubou os holofotes nos últimos dias, e suas notícias dominaram os meios de comunicação, apesar da lesão sofrida na partida entre França e Turquia, da sua saída da concentração dos Bleus e do retorno a Madri para receber tratamento.

O comportamento de Kylian após a lesão gerou grande polêmica, chegando-se agora a falar na possibilidade de sua saída do Real Madrid.

Daniel Riolo, jornalista da redeRMC Sport, falou sobre o atacante francês e concluiu afirmando: "Não descartamos sua saída no fim da temporada".

Essa previsão se baseia em tudo o que foi dito sobre Mbappé por pessoas próximas a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que criticaram o atacante francês por causa de sua viagem a Paris e à Suíça e, mais importante, por causa da imagem em que aparece andando de bicicleta, apesar da recente declaração de Mourinho de que os jogadores estão proibidos de fazer isso por receio de lesões.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 VIL

Daniel explicou: "O incidente da bicicleta é apenas a ponta do iceberg. Comecei a me perguntar: será que Mbappé ainda tem vontade? O que ele quer? Parece que acorda toda manhã pensando: vou cometer um erro grave".

E prosseguiu: "Ele não pode continuar cometendo erros assim, e fiquei surpreso com a ausência de Mbappé nos jogos da França para apoiar seus companheiros".

E continuou: "Não digo que ele seja obrigado a comparecer a todas as partidas fora de casa, mas na segunda-feira, no Stade de France, todos os grandes astros estavam presentes, e a família do futebol francês se reuniu. Não digo que seja obrigatório, mas ele teria o direito de fazer algo em vez de mandar uma mensagem: não me importo com a opinião de vocês".

E completou: "Mas tudo tem limites. Ele precisa enviar uma mensagem positiva. Vir ao Stade de France dizendo: não, não quero. Ficar em Madri dizendo: não, não quero. Não aparecer na frente de uma boate dizendo: não, não quero. Sair para dar uma volta de bicicleta quando Mourinho não quer isso, dizendo: não, não quero".

E Riolo disse, dirigindo-se a Mbappé: "Chega! Você passou do limite, chega!".

E acrescentou: "Tenho a impressão de que ele não está bem psicologicamente. Quando você o deixa na Copa do Mundo, está tudo bem. Ele fica com os amigos, se diverte e passa uma imagem ótima. Depois, sua obsessão pela Bola de Ouro o leva a fazer esse tipo de declaração... É lamentável ofender um de seus amigos (Ousmane Dembélé), mas você faz isso".

E destacou: "Havia uma explicação, mas, na verdade, não há explicação. Chega! Você só está dando mais munição aos seus críticos".

Daniel Riolo disse que não entende por que "nenhuma pessoa próxima a ele lhe diz isso; e isso me leva a concluir que ele não está bem", acrescentando que "sua vida pessoal mudou. Ele tem o direito de amar, mas será que quer mais do que isso? O futebol o esgota, e tudo o que acontece ao seu redor, e as expectativas pesam sobre ele, especialmente agora, depois que ele mudou radicalmente de patrocinador".

E prosseguiu: "Não entendo como ele lida com a situação, nem quem são essas pessoas que realmente pensam em tudo o que acontece ao seu redor. Não entendo o que ele está tentando fazer, essa postura, esse isolamento de todos".

Vale lembrar que o contrato de Kylian Mbappé com o Real Madrid se estende até o verão de 2029.