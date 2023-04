Cerro Porteño x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Cerro Porteño e Barcelona se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), no estádio La Olla, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Invicto na temporada, o Cerro Porteño chega confiante para o duelo desta terça. O time venceu os quatro jogos que disputou na fase preliminar da competição, inclusive tendo eliminado o Fortaleza. O time mandante deve ir a campo com o que tiver de melhor à disposição.

Já o Barcelona disputou apenas quatro partidas no ano até o momento, com duas vitórias e duas derrotas. A equipe treinada por Fabián Bustos agora quer evitar a oscilção neste começo de Libertadores.

Prováveis escalações

Cerro Porteño: Cuesta, Riascos, Quiñónes, Cuenú e Hernández; Nieto e Ríos, Arango, Guzmán e Boné, Herazo. Técnico: Facundo Sava.

Barcelona: Burrai, Velasco, Rodríguez, Sosa, Portocarrero, Díaz, Gaibor, Leonai, Ortiz, Fydriszewski e Bauman. Técnico: Fabián Bustos..

Desfalques

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?