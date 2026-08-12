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FC Porto v FC Barcelona: Group H - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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Cenário Barcelona? Destino surpreendente abre a porta para o retorno de Xavi

Mercado da bola
Xavi Hernández
Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
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Espanha
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Alemanha

Depois de dois anos de espera: chegou a hora do retorno da lenda do Blaugrana?

Xavi ainda busca um novo destino desde sua saída do Barcelona, depois de ter preferido esperar por um grande projeto que lhe permita reafirmar-se nos bancos de reservas.

Nesse contexto, o ídolo do Barcelona e ex-treinador da equipe catalã entrou na lista de candidatos a assumir o cargo de novo técnico da seleção holandesa.

Segundo um relatório publicado pelo jornal holandês De Telegraaf, a Federação Holandesa de Futebol ainda avalia vários nomes para suceder Ronald Koeman, mas a disputa começou a se restringir aos espanhóis Roberto Martínez e Xavi Hernández, depois que este último entrou com força no círculo de candidatos.

O jornal afirmou: "A Federação Holandesa conduziu conversas com Xavi, de 46 anos, sobre a possibilidade de ele assumir o comando da seleção, sem que esteja claro até o momento se ele conseguirá o cargo, em meio às expectativas de que a identidade do novo técnico seja definida em breve".

Já haviam entrado nos cálculos da Federação Holandesa Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola e Michael Reiziger, antes de a disputa se concentrar mais fortemente em Martínez e Xavi.

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A candidatura de Xavi carrega uma dimensão especial, tendo em vista sua relação anterior com o futebol holandês; ele jogou no Barcelona ao lado de vários jogadores holandeses.

Xavi também assumiu o comando da equipe catalã como sucessor de Koeman em novembro de 2021, cenário que pode se repetir na seleção holandesa caso a escolha recaia sobre ele.

Xavi havia iniciado sua trajetória no Barcelona como jogador sob o comando do técnico holandês Louis van Gaal, além de ter sido campeão da Liga dos Campeões da Europa com a equipe na era de Frank Rijkaard.

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