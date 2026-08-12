Xavi ainda busca um novo destino desde sua saída do Barcelona, depois de ter preferido esperar por um grande projeto que lhe permita reafirmar-se nos bancos de reservas.

Nesse contexto, o ídolo do Barcelona e ex-treinador da equipe catalã entrou na lista de candidatos a assumir o cargo de novo técnico da seleção holandesa.

Segundo um relatório publicado pelo jornal holandês De Telegraaf, a Federação Holandesa de Futebol ainda avalia vários nomes para suceder Ronald Koeman, mas a disputa começou a se restringir aos espanhóis Roberto Martínez e Xavi Hernández, depois que este último entrou com força no círculo de candidatos.

O jornal afirmou: "A Federação Holandesa conduziu conversas com Xavi, de 46 anos, sobre a possibilidade de ele assumir o comando da seleção, sem que esteja claro até o momento se ele conseguirá o cargo, em meio às expectativas de que a identidade do novo técnico seja definida em breve".

Já haviam entrado nos cálculos da Federação Holandesa Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola e Michael Reiziger, antes de a disputa se concentrar mais fortemente em Martínez e Xavi.

A candidatura de Xavi carrega uma dimensão especial, tendo em vista sua relação anterior com o futebol holandês; ele jogou no Barcelona ao lado de vários jogadores holandeses.

Xavi também assumiu o comando da equipe catalã como sucessor de Koeman em novembro de 2021, cenário que pode se repetir na seleção holandesa caso a escolha recaia sobre ele.

Xavi havia iniciado sua trajetória no Barcelona como jogador sob o comando do técnico holandês Louis van Gaal, além de ter sido campeão da Liga dos Campeões da Europa com a equipe na era de Frank Rijkaard.