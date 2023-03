Ceará x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (4), no estádio Presidente Vargas, segunda primeira rodada do Brasileirão feminino. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão.

Após estrear sofrendo uma goleada histórica, o Ceará tenta se recuperar no campeonato e conta com o apoio de sua torcida. Já o São Paulo iniciou a competição com um empate e agora vai em busca do seu primeiro triunfo fora de casa.

Prováveis escalações

Ceará feminino: Amália, Ester, Elena, Emilly, Ana Rebeca, Bruna, Lais, Emily Alexandra, Yasmin e Liliane.

São Paulo feminino: Carlinha, Fê Palermo, Ana Alice, Pardal, Dani, Maressa, Aline, Micelly, Mariana, Travalão e Naná .

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?