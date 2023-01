Ceará x Madureira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Na estreia do torneio, equipes entram em campo nesta quarta-feira (4); veja como acompanhar na internet

Ceará e Madureira se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, pela primeira rodada do Grupo 22 da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo da FPF TV, na internet.

A melhor participação do Vôzão na Copa São Paulo aconteceu em 2016, quando chegou até às oitavas de final. Nesta edição, além do Madureira, terá pela frente Rio Claro e Sharjah Brasil na fase de grupos.

"A expectativa é a melhor possível. A gente fez um mês de preparação, foi muito bom. A equipe mostrou uma evolução muito boa. Vamos para o primeiro enfrentamento contra a equipe do Madureira. Um jogo bem difícil, mas estamos preparados. Estamos com uma equipe bem jovem, com quatro atletas com 16 anos. A equipe é jovem, mas mesclada com a experiência de outros atletas que já disputaram campeonatos Sub-20", disse o técnico do Ceará, Alison Henry.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ceará: a atualizar

Escalação do provável Madureira: Gabriel; Rafael, Marlon, Marcão e Cauã Coutinho; Tanque, Wallace e Jonnathan; Ray, William e Gustavo.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Madureira

Não há desfalques confirmados.

Quando é?