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O Bayern de Munique divulgou um comunicado sobre o caso Jamal Musiala e esclareceu que nenhuma das partes sabia da doença neurológica do jogador quando a negociação contratual foi concluída, em fevereiro de 2025.

O primeiro exame só teria ocorrido em 22 de abril de 2025, após uma consulta com os médicos do Bayern e o surgimento dos primeiros sintomas, que acabaram levando ao diagnóstico de crises de ausência.

É possível que isso esteja diretamente relacionado a um episódio ocorrido em meados de abril. Em 13 de abril de 2025, Musiala havia provocado um grave acidente de carro ao dirigir a 194 km/h em uma via onde o limite era de 120 km/h.

Em meio à recente escalada da tensão entre os dirigentes do Bayern Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, de um lado, e os representantes de Musiala, liderados por Christian Schmid, da 11WINS, do outro, surgiu a suspeita de que a doença do jogador já fosse conhecida quando a renovação contratual, de valor astronômico, foi fechada em fevereiro de 2025. O próprio clube agora esclareceu essa questão.

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O clube também ressaltou que houve uma "conversa construtiva" com os representantes, na qual ambos os lados reiteraram: "A saúde do jogador está acima de tudo para ambas as partes. Jamal Musiala recebe todo o apoio em seu caminho de volta."

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As partes também teriam concordado em prosseguir com as conversas "em espírito de parceria e de forma confidencial". Musiala já teria permitido ao Bayern consultar seus prontuários com os neurologistas que o atendem e que ele próprio escolheu. Com isso, o meia-atacante se aproximou do clube de Munique, cujos dirigentes, segundo uma reportagem delicada da revista Stern publicada na terça-feira, sentiam-se mal informados sobre o caso e suspeitavam que o lado de Musiala estivesse omitindo algo sobre a doença.

O motivo da suspeita aparentemente foi o fato de Musiala ter sofrido, na segunda-feira da semana passada, sua primeira crise de ausência em um treino com o elenco em 12 semanas, enquanto o órgão de supervisão do clube só teria sido informado ao longo daquela semana. A direção esportiva, liderada por Max Eberl, porém, teria sido avisada.

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Na sequência, Rummenigge chamou a atenção na sexta-feira ao expressar publicamente sérias dúvidas de que Musiala pudesse voltar ao nível de antes e, ao mesmo tempo, considerar seriamente uma revisão do lucrativo contrato do jogador.

Existe um acordo verbal entre o Bayern de Munique e os representantes de Musiala?

Na visão do presidente de honra Uli Hoeneß, essa possibilidade fazia parte de um acordo de cavalheiros firmado no verão com Schmid, representante de Musiala, em Tegernsee. O jornal Süddeutsche Zeitung noticiou que Hoeneß e Schmid se encontraram e acertaram verbalmente uma revisão do contrato de Musiala caso o jogador não conseguisse voltar a apresentar o desempenho de antes.

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O lado de Musiala, porém, não teria saído da conversa com esse entendimento, considerando que houve apenas um acordo para novas conversas caso a condição do jogador não melhorasse em breve.

Musiala tornou pública sua doença, caracterizada por crises de ausência, em agosto, depois de desabar sem explicação nos amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim. Ele, porém, recuperou-se rapidamente e conseguiu deixar o gramado por conta própria.