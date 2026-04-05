Cancelo: O Atlético de Madrid é um time agressivo, tal como o seu treinador

O português João Cancelo, estrela do Barcelona, comentou sobre a importante vitória de sua equipe diante do Atlético de Madrid, por 2 a 1, no último sábado, no Estádio Metropolitano de Madrid, pela 30ª rodada da La Liga.

Cancelo contribuiu fortemente para a vitória do Blaugrana, ao chutar uma bola que ricocheteou no goleiro Juan Musso, acertou Robert Lewandowski, atacante do Barça, e entrou no gol, marcando o segundo gol.

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O ex-jogador do Manchester City elogiou o desempenho de sua equipe contra o Atlético, antes de abordar o próximo confronto contra o mesmo adversário, marcado para quarta-feira nas partidas de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, dizendo em declarações à imprensa: “Acho que será diferente, cada jogo é diferente... mas sabemos que o Atlético é um time que conta com grandes jogadores... um time muito agressivo, como se vê pelo seu treinador.”

Cancelo enfatizou que a chave para a vitória está em impor a identidade técnica do Barça, explicando: “O que precisamos fazer é controlar o jogo e impor nosso estilo... Ainda não acabou, precisamos continuar com essa mentalidade”.

Com a vitória de ontem, o Barcelona chegou a 76 pontos, liderando a tabela da La Liga, com 7 pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, segundo colocado.