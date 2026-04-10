Canal do Real Madrid sobre a intervenção violenta: a La Liga é fraudulenta

O canal oficial do Real Madrid criticou duramente o sistema de arbitragem da "La Liga", classificando a competição como "fraudulenta", após o empate do time merengue com o Girona por 1 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

O canal expressou grande surpresa com algumas decisões tomadas durante a partida, especificamente a não marcação de um pênalti que descreveu como “muito claro” a favor do astro francês Kylian Mbappé.

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O canal comparou as decisões arbitrais durante o confronto: “Quando Mbappé recuperou a bola e quase marcou no primeiro tempo, o árbitro marcou imediatamente uma falta por toque no rosto do zagueiro. Mas quando Mbappé leva uma pancada no rosto, não é marcado pênalti”.

E acrescentou: “Essa discrepância na interpretação das situações abre espaço para muitas questionamentos, especialmente com as decisões contraditórias durante a mesma partida, em que o jogo foi interrompido em outra jogada por causa de um ‘contato leve’, considerado falta contra o rosto do zagueiro”.

Ela observou que “a questão já não se resume a meros erros individuais, mas tornou-se um tema de debate constante sobre a falta de uniformidade dos critérios de arbitragem nas partidas do campeonato”.