Calleri no São Paulo: quantos gols, assistências e tempo de contrato

O atacante argentino retornou ao Morumbi como esperança de bola na rede

“O ô, ôôô... toca no Calleri que é gooool”. A música feita para o atacante argentino foi um hit em 2016, quando Jonathan Calleri teve uma passagem rápida e intensa pelo São Paulo. Depois de 16 gols em 31 jogos, entretanto, o bom desempenho do jogador acabou atraindo interesse do futebol europeu e a torcida são-paulina, que sempre manteve no ar o sonho de um reencontro, esperou cinco temporadas para voltar a cantar a musiquinha que abre este texto.

Depois de passagens por West Ham, da Inglaterra, e pelos espanhóis Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, Jonathan Calleri enfim voltou para o São Paulo. Nesta temporada 2021, ele é uma das esperanças para melhorar o desempenho do ataque tricolor, que apesar de contar com peças como Luciano, Éder e Pablo não consegue engrenar de forma confiável.

Calleri precisou de um tempo para aprimorar o preparo físico e evitar a reincidência de lesões, mas quando entra em campo segue animando os são-paulinos. Na estreia de Rogério Ceni como treinador do São Paulo, nesta que é a segunda passagem do ex-goleiro na casamata tricolor, Calleri foi decisivo ao marcar o gol que garantiu ao menos um pontinho no 1 a 1 contra o Ceará, pela 26ª rodada do Brasileirão 2021.

Quantos gols Calleri tem pelo São Paulo?

(Foto: Getty Images)

No total até o momento, Jonathan Calleri disputou 38 partidas oficiais pelo Tricolor e estufou as redes em 18 ocasiões. Apenas pelo Boca Juniors o atacante somou mais tentos (foram 23 em 59 duelos).

Na primeira passagem de Calleri pelo São Paulo foram 16 gols em 31 jogos. Já neste reencontro em 2021 o argentino anotou dois tentos em sete partidas.

Quantas assistências Calleri deu no São Paulo?

(Foto: Getty Images)

Jogador mais avançado na linha de atacantes nos clubes onde jogou, Calleri tem apenas três passes para gols dados aos seus companheiros de São Paulo. E todas estas assistências vieram no Paulistão de 2016.

Tempo de contrato de Calleri no São Paulo

Segundo informações da Goal, Calleri tem contrato de empréstimo assinado com o São Paulo até o final de 2022. O argentino segue com vínculo com o Deportivo Maldonado, do Uruguai. Para contar em definitivo com o centroavante, o Tricolor tem a opção de pagar 2,5 milhões de dólares pelo atleta.