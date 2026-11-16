"Cadê a sua Bola de Ouro?": torcedores da Inglaterra provocam Yamal e exaltam Harry Kane no coração de Madri

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A torcida da Inglaterra zombou de Lamine Yamal, estrela da seleção da Espanha, durante a partida entre as duas equipes no último domingo, pela sexta rodada da Liga das Nações da Europa.

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A seleção espanhola perdeu uma partida emocionante pelo placar de 3 a 2 para a seleção dos Três Leões, comandada por Harry Kane, em Madri.

A partida veio poucas semanas depois de Harry Kane conquistar a Bola de Ouro, superando Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, e Yamal, que terminou em terceiro na disputa.

Durante a partida de ontem, Kane desperdiçou uma oportunidade fácil de cabeça em um escanteio cobrado por Rice na segunda trave, com a seleção inglesa começando a partida com força.

Mas ele esteve em seu melhor momento quando conquistou um pênalti e o converteu com sucesso, colocando sua equipe à frente pouco antes do fim do primeiro tempo.

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Ezri Konsa e Ben White marcaram o segundo e o terceiro gols após o intervalo, mas o cartão vermelho recebido por Elliot Anderson abriu as portas para uma enxurrada de gols, e a Espanha reagiu com Mikel Oyarzabal e Nico Williams, com os donos da casa quase arrancando o empate.

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De acordo com o jornal "The Sun", diversos cânticos ecoaram no estádio da partida por parte da torcida da Inglaterra, com destaque para: "Harry Kane, o melhor do mundo", e dirigindo-se a Yamal: "Onde está a sua Bola de Ouro?".

Um dos espectadores comentou: "A partida entre Espanha e Inglaterra é na verdade um confronto entre Lamine Yamal e Harry Kane para provar quem merece a Bola de Ouro".

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Antes da partida, Rice previu que Yamal conquistaria muitas Bolas de Ouro, mas apoiou seu amigo.

Ele disse: "Para mim e para todos na Inglaterra, Harry merecia a Bola de Ouro, se você olhar para a temporada dele, os números dele e os títulos que ele conquistou. A forma como ele se apresentou naquelas partidas, não foram apenas gols, mas uma atuação digna do título de melhor em campo e uma determinação implacável em alguns momentos".

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E completou: "Eu vejo como cada jogador espanhol vai dizer que é o Lamine. Lamine é um jogador incrível, um dos melhores do mundo, e vai ganhar muitas Bolas de Ouro, mas acredito que a vitória de Harry desta vez foi justa, e ele mereceu vencer com méritos".

Os torcedores da Espanha também estavam preparados para as provocações verbais, vaiando cada jogador inglês com exceção de Jude Bellingham, jogador do Real Madrid.

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Os torcedores da seleção dos Três Leões já haviam vaiado anteriormente, durante a cerimônia de apresentação da Copa do Mundo aos seus rivais, antes da partida da Liga das Nações da Europa.

Fim da invencibilidade da Espanha

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Vale lembrar que a derrota por 3 a 2 encerrou a sequência invicta da Espanha em 43 partidas, e esta foi a terceira derrota do treinador em 55 partidas à frente de "La Roja".

Durante esse período, a Espanha conquistou três títulos: a Liga das Nações da Europa de 2023, a Eurocopa de 2024 e a Copa do Mundo de 2026.

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A primeira derrota veio em sua segunda partida. Em 28 de março de 2023, Scott McTominay marcou dois gols para dar à Escócia a vitória por 2 a 0 no estádio Hampden Park, em uma partida das eliminatórias da Eurocopa.

E cerca de um ano depois, em 22 de março de 2024, um gol de Daniel Muñoz decidiu o amistoso contra a Colômbia no estádio Olímpico de Londres (1 a 0).