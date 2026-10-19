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BVB, notícias: Ole Book levanta hipótese polêmica sobre a lesão de Karetsas

Uma decisão equivocada do árbitro Daniel Schlager foi responsável pela jogada em que Konstantinos Karetsas, jogador de ataque do Borussia Dortmund, possivelmente sofreu uma lesão grave na partida da Bundesliga contra o Union Berlin (0 a 0), no sábado?

"O adversário pisar no pé dele ali foi desnecessário, porque antes houve uma decisão errada na marcação do lateral. E toda aquela situação nem deveria ter acontecido", disse Book após a partida, segundo o RUHR24. "Esperamos que não seja tão grave. Ele não está se sentindo bem agora."

Book pode estar se referindo ao seguinte lance: pouco antes da disputa de bola entre Karetsas e Rani Khedira, do Union, que levou à lesão, havia sido marcado um lateral para a equipe de Berlim porque Daniel Svensson, lateral-esquerdo do BVB, errou um passe para Julian Ryerson, e a bola saiu pela lateral. Ao fazer o passe, porém, Svensson havia sido empurrado por Andras Schäfer, do Union. Ele caiu e, por isso, não conseguiu mais controlar o toque na bola. O sueco reclamou brevemente com Schlager, e é possível que Book também tenha visto uma falta no lance. Nesse caso, em vez do lateral para o Union que, poucos segundos depois, deu origem à disputa entre Karetsas e Khedira, deveria ter sido marcada uma falta a favor do Dortmund.

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Pressionado por Khedira, Karetsas pisou em falso com o pé direito dentro da própria área. O grego de 18 anos permaneceu caído no gramado, e a reação dos companheiros foi de grande preocupação. Ele havia entrado em campo poucos minutos antes, mas acabou tendo de sair.

"É uma lesão no tornozelo", disse Book. Como mostram fotos publicadas pelo Ruhr Nachrichten, Karetsas precisou usar muletas ao retornar a Dortmund no fim da noite de sábado. Segundo o jornal, o jogador da seleção grega pode ficar afastado por várias semanas. Até o momento, o BVB ainda não divulgou um diagnóstico oficial.

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BVB, rumor: Dortmund gasta até 500 mil euros com medida especial para viagem a Baku

Em meio ao desgaste da atual sequência de jogos fora de casa, o Borussia Dortmund aparentemente adotará uma medida incomum e cara para viajar a Baku, capital do Azerbaijão, onde enfrentará o Sabah FK pela Champions League na terça-feira.

Segundo o Ruhr Nachrichten, a delegação do BVB não voará no avião fretado habitual de sua parceira Eurowings, um Airbus A320. Em vez disso, reservou especialmente para o voo a Baku, por meio da companhia aérea lituana "KlasJet", subsidiária da Avia Solutions Group, um Boeing 737 adaptado. A aeronave seria extremamente confortável, teria 68 assentos de classe executiva e estaria em Dortmund desde o fim da noite de sábado.

Na ida, os integrantes do Dortmund farão uma escala em Trabzon, na Turquia, para reabastecer, segundo o Ruhr Nachrichten. Enquanto isso, o BVB deve desembolsar uma quantia considerável pelo conforto na viagem: o custo deve ficar entre 400 mil e 500 mil euros, já que o avião reservado, incluindo a tripulação, permanecerá no Azerbaijão até quarta-feira. De acordo com a reportagem, o Borussia ainda fará em Baku, na manhã de quarta-feira, um treino compensatório para os jogadores. Só depois retornará a Dortmund.

Após a derrota por 1 a 0 para o Bodö/Glimt, fora de casa, na semana passada, o BVB está sob pressão na terceira rodada da fase de liga da Champions League. Uma vitória sobre o estreante Sabah é absolutamente obrigatória. A partida começa já às 18h45 de terça-feira.

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BVB, notícias: ex-Dortmund, Julian Brandt brilha pelo Ajax

Ex-jogador do Dortmund, Julian Brandt marcou duas vezes e ajudou o Ajax, maior campeão do futebol holandês e que atravessava uma fase difícil, a voltar a vencer. Na nona rodada da Eredivisie, o meia venceu com o Ajax por 5 a 2 (2 a 0) na casa do FC Groningen. O jogador de 30 anos, que atuou 48 vezes pela seleção alemã, chegou a seis gols marcados.

Após dois empates na liga e uma derrota na estreia da Conference League, o Ajax estava sob pressão. Aos 27 minutos, Brandt abriu o placar com um forte chute de esquerda. Depois do intervalo, o jogador nascido em Bremen voltou a marcar com a esquerda, fazendo o 3 a 1 momentâneo aos 60 minutos.

Companheiro de Brandt, Marc-André ter Stegen sofreu pelo menos um gol pelo sétimo jogo consecutivo. Com a vitória, a equipe do técnico Miguel Munoz subiu para a quarta posição. Na noite de quinta-feira (21h/Sky), recebe a Atalanta Bergamo pela Conference League. (SID)

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