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Um jogador da segunda divisão confirma o interesse do BVB. Enquanto isso, dirigentes apoiam Felix Nmecha na assembleia de sócios. Notícias e rumores do Borussia Dortmund.

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BVB, notícias: jogador da seleção sub-21 confirma interesse do Borussia Dortmund

O jovem zagueiro Linus Gechter, do Hertha Berlin, líder da segunda divisão, confirmou que o Borussia Dortmund demonstrou interesse nele.

Questionado pela Sky sobre o suposto interesse do BVB após a vitória por 4 a 0 sobre o Energie Cottbus, no domingo, Gechter respondeu: "É uma honra enorme que um clube tão grande tenha interesse. Mas estou aqui." A revista kicker noticiou recentemente que os dirigentes do Dortmund têm o jogador berlinense de 22 anos no topo da lista de possíveis reforços para a zaga .

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Com os contratos de Ramy Bensebaini e de Emre Can, que ainda está lesionado, chegando ao fim da temporada, além do futuro incerto dos jovens Filippo Mane e Luca Reggiani, o BVB poderá precisar de reforços para o centro da defesa em breve. Gechter teria chamado a atenção do Borussia com suas atuações consistentemente fortes pelo Hertha.

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Outro fator que torna o jogador da seleção alemã sub-21 interessante é que seu contrato com o Hertha termina no próximo verão europeu. Assim, nas condições atuais, Gechter estaria disponível sem custos de transferência para a próxima temporada. E a próxima janela de transferências, no inverno europeu, seria a última chance de o clube berlinense receber uma quantia pela transferência do atleta formado em suas categorias de base.

Gechter, titular absoluto do líder isolado da segunda divisão alemã , também destacou no domingo: "Estou aproveitando estar na liderança da tabela como berlinense. Agora temos dez pontos de vantagem (sobre o vice-líder Nürnberg, nota da redação), e isso só dá vontade de ir além. Estou vivendo o momento." Diante de seu forte vínculo emocional com o clube que o formou e da perspectiva de subir à Bundesliga com a equipe da capital, parece pouco provável que o zagueiro deixe o Hertha no meio da temporada.

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O técnico do Hertha, Stefan Leitl, naturalmente não quer deixar Gechter sair de jeito nenhum. Por isso, na entrevista coletiva após a vitória em Cottbus, foi bem mais cauteloso do que seu jogador ao comentar a suposta investida do BVB: "Niko (Kovac, nota da redação) ainda não entrou em contato para dizer que realmente o quer. Portanto, é um rumor. Por que abriríamos mão desse jogador?"

Uma saída de Gechter em janeiro não poderia ser, de forma alguma, "uma situação vantajosa" para o Hertha, deixou claro Leitl. "Se alguém sequer pensar em iniciar conversas, vou lutar por isso: Linus tem que ficar", afirmou o técnico responsável pela boa campanha dos berlinenses.

Getty Images

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BVB, notícias: Watzke e Cramer apoiam Nmecha

O dirigente do Borussia Dortmund Carsten Cramer manifestou total apoio a Felix Nmecha em meio ao debate sobre sua polêmica comemoração da coroa. "Nós, do Borussia Dortmund, não admitimos críticas a um jogador como Felix Nmecha", disse Cramer no domingo, durante a assembleia de sócios do líder da Bundesliga. "Um jogador do nosso clube merece sempre receber apoio e respaldo em público."

"Consigo entender as críticas feitas à parte final da comemoração do gol de Felix quando sei o que significa para algumas pessoas interpretar esse simbolismo dessa maneira", disse Cramer. "Mas eu também gostaria que vocês depositassem em nós confiança suficiente para saber que somos capazes de avaliar isso."

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Dirigindo-se a Nmecha, Cramer afirmou que o clube vai "superar a situação": "Também agradeço por você ter demonstrado certa compreensão pelo fato de algumas pessoas se sentirem tão atacadas por um simbolismo." Quanto a como se chegou "a esse ponto no fim das contas", Cramer acrescentou: "Vamos simplesmente esquecer isso juntos." A última declaração recebeu aplausos, mas também algumas vaias dos sócios presentes.

O presidente Hans-Joachim Watzke também apoiou o jogador da seleção. "Felix Nmecha pode demonstrar sua fé no Borussia Dortmund? Sim, sem restrições", disse Watzke.

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"Você precisa se reavaliar constantemente. Seu comportamento, aquilo que você considera certo, talvez divida um clube?", perguntou Watzke. "E, se então você sentir que não está mais tão bem quando isso acontece, talvez precise ver como ajustar um pouco as coisas e torná-las novamente aceitáveis para todos."

Isso "não se aplica especificamente a Felix, que sempre defenderei completamente, porque é uma pessoa maravilhosa", disse Watzke. "Aplica-se a todos nós. Tentar compreender o outro e orientar o próprio comportamento de modo a talvez alcançar um consenso geral. Acho que estamos nesse caminho."

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A comemoração de Nmecha, em que ele faz o gesto de tirar uma coroa imaginária, está associada à rede evangélica "Ballers in God". Depois que Nmecha fez o gesto contra o SV Elversberg, antes da pausa para os jogos das seleções, uma discussão acalorada sobre ele voltou a surgir. Ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 (0 a 0) sobre o Borussia Mönchengladbach no sábado, Nmecha fez outro gesto, mas depois deu a entender que voltará a fazer sua comemoração da coroa no futuro. (SID)

Getty Images

BVB, notícias: Watzke comenta a lesão de Harry Kane

Votos de recuperação vindos do rival: o presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, desejou melhoras a Harry Kane, artilheiro lesionado do Bayern de Munique. "Talvez vocês achem estranho, mas algo que também me preocupou foi a lesão de Harry Kane na sexta-feira", disse Watzke no domingo, durante a assembleia de sócios do líder da Bundesliga.

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Segundo ele, também falava na condição de presidente da liga. "Harry Kane não é apenas um esportista exemplar e um grande jogador de futebol: ele também trouxe enorme brilho à nossa Bundesliga, que todos nós amamos. Por isso, acredito que não seja errado transmitir hoje votos sinceros de recuperação, mesmo a partir de uma assembleia de sócios de seu rival, o Borussia Dortmund", afirmou.

Kane sofreu uma ruptura da sindesmose do tornozelo esquerdo no jogo em casa contra o 1. FC Köln (1 a 1) e passou por uma cirurgia ainda na noite de sexta-feira para sábado. O jogador de 33 anos ficará afastado por vários meses. (SID)

Getty Images

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BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Terça-feira, 24 de novembro (21h) Champions League Arsenal FC x Borussia Dortmund Domingo, 29 de novembro (19h30) Bundesliga Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen Quarta-feira, 2 de dezembro (20h45) Copa da Alemanha Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Domingo, 6 de dezembro (15h30) Bundesliga Schalke 04 x Borussia Dortmund Quarta-feira, 9 de dezembro (21h) Champions League Borussia Dortmund x Inter de Milão