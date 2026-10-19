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BVB, notícias: Ole Book levanta hipótese polêmica sobre o susto com Karetsas

Uma decisão errada do árbitro Daniel Schlager foi responsável pela jogada em que o atacante Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, pode ter sofrido uma lesão grave no jogo de sábado contra o Union Berlin (0 a 0), pela Bundesliga?

"O adversário pisar no pé dele naquela jogada era desnecessário, porque antes houve uma decisão errada sobre um lateral. E toda aquela situação nem deveria ter acontecido", disse Book após a partida, segundo o RUHR24. "Esperamos que não seja tão grave. Ele não está se sentindo bem agora."

Book pode estar se referindo ao seguinte lance: imediatamente antes da disputa entre Karetsas e Rani Khedira, do Union, que levou à lesão, um lateral havia sido marcado para o time de Berlim porque o lateral-esquerdo do BVB Daniel Svensson errou um passe para Julian Ryerson, e a bola saiu pela linha lateral. Ao fazer o passe, porém, Svensson havia sido empurrado por Andras Schäfer, do Union. Ele caiu e, por isso, não conseguiu mais controlar a bola ao tocá-la. O sueco reclamou brevemente com Schlager, e é possível que Book também tenha visto falta no lance. Nesse caso, em vez do lateral para o Union, do qual surgiu poucos segundos depois a disputa entre Karetsas e Khedira, deveria ter sido marcada uma falta a favor do Dortmund.

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Pressionado por Khedira, Karetsas virou o pé direito dentro da própria área. O grego de 18 anos ficou caído no gramado, e seus companheiros demonstraram grande preocupação. Ele havia entrado em campo poucos minutos antes, mas precisou ser substituído.

"É uma lesão no tornozelo", disse Book. Como mostram fotos publicadas pelo Ruhr Nachrichten, Karetsas precisou usar muletas ao retornar a Dortmund na noite de sábado. Na manhã de segunda-feira, houve um sinal de alívio.O diretor esportivo Lars Ricken chegou a indicar que ele poderia voltar ainda em outubro.

"Tivemos sorte dentro do azar. A princípio, parecia pior. É claro que a ausência de Kos nos prejudica nos próximos jogos, mas podemos compensá-la como equipe. Depois do jogo em casa contra o Frankfurt, vamos acompanhar dia a dia como evolui a recuperação", disse Ricken. O próprio BVB informou que se trata de uma lesão em um ligamento, sem especificá-la.

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BVB, rumor: Dortmund gasta até 500 mil euros com medida especial para viagem a Baku

Em meio ao desgaste provocado pela atual sequência de jogos fora de casa, o Borussia Dortmund aparentemente adotou uma medida excepcional e cara para viajar a Baku, capital do Azerbaijão, onde enfrenta o Sabah FK pela Champions League na terça-feira.

Segundo o Ruhr Nachrichten, a delegação do BVB não viajará no avião fretado habitual (um Airbus A320) da parceira Eurowings. Em vez disso, reservou especialmente para o voo a Baku, por meio da companhia aérea lituana "KlasJet", subsidiária da Avia Solutions Group, um Boeing 737 adaptado. A aeronave oferece alto nível de conforto e 68 assentos de classe executiva e estaria em Dortmund desde a noite de sábado.

Na ida, os jogadores do Dortmund farão uma escala em Trabzon, na Turquia, para reabastecer, segundo o Ruhr Nachrichten. O conforto da viagem deve custar caro ao BVB: a despesa provavelmente ficará entre 400 mil e 500 mil euros, já que o avião reservado, incluindo a tripulação, permanecerá no Azerbaijão até quarta-feira. De acordo com a reportagem, o Borussia ainda fará em Baku, na manhã de quarta-feira, um treino para os jogadores que não atuaram na partida. Só depois retornará a Dortmund.

Após perder por 1 a 0 para o Bodö/Glimt fora de casa na semana passada, o BVB chega pressionado à terceira rodada da fase de liga da Champions League. Vencer o estreante Sabah é obrigação. A partida começa já às 18h45 de terça-feira.

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BVB, notícias: ex-Dortmund Julian Brandt brilha pelo Ajax

O ex-jogador do Dortmund Julian Brandt marcou duas vezes e recolocou o Ajax de Amsterdã, maior campeão do futebol holandês, no caminho das vitórias em meio à crise. Na nona rodada da Eredivisie, o meia venceu com o Ajax o FC Groningen por 5 a 2 (2 a 0), fora de casa. O jogador de 30 anos, que atuou 48 vezes pela seleção alemã, chegou a seis gols.

Depois de dois empates no campeonato e da derrota na estreia da Conference League, o Ajax estava pressionado. Aos 27 minutos, Brandt abriu o placar com um chute forte de esquerda. Após o intervalo, o jogador nascido em Bremen voltou a marcar com a esquerda, fazendo o então 3 a 1 (60').

Companheiro de Brandt, Marc-André ter Stegen sofreu pelo menos um gol pelo sétimo jogo consecutivo. Com a vitória, o time do técnico Miguel Munoz subiu para a quarta posição. Na noite de quinta-feira (21h/Sky), recebe a Atalanta de Bérgamo pela Conference League. (SID)

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