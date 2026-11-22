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Após o jogo entre Borussia Dortmund e Gladbach, a arbitragem gera discussão. Didi Hamann também vê boas chances de título para o BVB. Notícias e rumores do clube.

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Notícias do BVB: dirigente do Gladbach critica o árbitro

O diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach, Rouven Schröder, fez duras críticas à equipe de arbitragem após a derrota por 1 a 0 para o BVB .

O motivo foi um suposto toque de mão do defensor do BVB Joane Gadou em uma disputa com o jovem Wael Mohya, do Gladbach, dentro da área do Dortmund, aos 39 minutos. Na avaliação de Schröder, o Gladbach deveria ter recebido um pênalti pelo lance.

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"Fico muito irritado por não termos tido ao menos a chance de sair na frente no primeiro tempo. Acho muito difícil aceitar essa decisão", reclamou o dirigente do Gladbach depois, na zona mista.

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Após uma breve revisão do vídeo em Colônia, o árbitro Robert Hartmann decidiu não marcar pênalti para o Gladbach e mandou o jogo seguir, sem voltar a assistir ao lance. "Para mim, foi um toque de mão claro. Mantenho essa opinião e ninguém vai me convencer do contrário. O toque de mão foi visto, mas não considerado passível de punição. Já vi o lance três vezes: para mim, foi um erro evidente", afirmou Schröder.

O que mais o irrita é "que eles nem sequer vão olhar o lance. Agora tenho a impressão de que, de repente, as coisas foram completamente para o outro extremo. Ainda temos o VAR, mas, no fim das contas, ninguém mais vai ao monitor".

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O técnico do Gladbach, Alexander Blessin, também destacou: "Se o jogador do Dortmund não usa a mão ali, Wael fica com a bola à sua frente. Para mim, então, não importa se foi intencional ou não. Ele toca na bola e, com isso, fica em uma posição melhor. Para mim, é um pênalti claro."

Getty Images

BVB, notícias: Joane Gadou não estabelece limites para si no Dortmund

Contratado no verão, Joane Gadou traça metas ambiciosas no Borussia Dortmund. Em entrevista ao Ruhr Nachrichten, ele afirmou que a transferência para o BVB já o ajudou muito a evoluir.

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"Não estabeleço limites para mim. Quero estar entre os melhores jogadores da minha posição. Essa é a minha ambição", disse o francês de 19 anos. "Só posso tirar coisas positivas disso. Percebo que melhoro a cada treino, a cada jogo."

Suas referências nesse sentido são Nico Schlotterbeck e Waldemar Anton, que atualmente formam com Gadou o trio de defesa do BVB. "Eles me dão muitos conselhos. Melhoro porque estão ao meu lado."

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Gadou não se surpreende com a boa fase, tanto pessoal quanto do BVB em campo. "Afinal, é o que sempre quis ao longo de todos esses anos, aquilo pelo que trabalhei. Aproveito essa oportunidade e dou tudo de mim para vencermos e para que eu melhore. Gosto muito de jogar futebol e espero que isso fique evidente."

O francês entrou em campo 16 vezes pelo Dortmund nesta temporada, considerando todas as competições. Seu contrato vai até 30 de junho de 2031.

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BVB, notícias: Niko Kovac fala sobre lesões no Bayern de Munique

O técnico do BVB, Niko Kovac, se solidariza com seu ex-clube, o Bayern de Munique, diante da extrema sequência de lesões da equipe.

"De modo geral, prefiro que todos estejam saudáveis. Lesões são sempre o pior para um jogador, mas também para um clube", disse Kovac à Sky antes do jogo do Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach (1 a 0), pela Bundesliga, na tarde de sábado.

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O técnico do BVB acrescentou: "Estou falando de forma geral, não apenas do Bayern de Munique. Nós também temos dois ou três jogadores lesionados. É sempre bom quando todos estão disponíveis e podemos enfrentar os melhores."

O Bayern está atualmente sem sete possíveis titulares: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz, Serge Gnabry, além de Michael Olise e Harry Kane, lesionados recentemente . Kovac, que comandou o maior campeão alemão entre 2018 e 2019, lidera atualmente a tabela com o BVB, dois pontos à frente do Bayern.

Getty Images

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BVB, notícias: Didi Hamann acredita nas chances de título do Dortmund

Dietmar Hamann acredita que o BVB pode se beneficiar da atual crise de lesões do Bayern de Munique.

"Se o Bayern tiver uma temporada mais fraca, você precisa estar lá. E, com as ausências de Harry Kane e, possivelmente, Michael Olise, parece que esse pode ser o caso agora", disse Hamann, comentarista da Sky.

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Na noite de sexta-feira, tanto Kane quanto Olise se lesionaram no empate por 1 a 1 do Bayern, maior campeão alemão, com o 1. FC Köln. Enquanto o francês aparentemente sofreu apenas uma lesão leve e pode voltar em breve, o atacante da seleção inglesa deve ficar fora por vários meses após romper o ligamento da sindesmose.

O BVB, por sua vez, aproveitou o tropeço do Bayern contra o Köln e venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 1 a 0 no sábado. O Dortmund ultrapassou o Bayern e agora lidera a tabela com dois pontos de vantagem.

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"Se você pode assumir a liderança e, depois de dez jogos, está no topo, acho que todos no BVB vão pensar que talvez seja possível conquistar algo este ano", afirmou Hamann.

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BVB, notícias: adversário na Champions League, Arsenal empata e perde o goleiro David Raya

O Arsenal talvez tenha de abrir mão do goleiro David Raya no próximo jogo da Champions League, contra o Borussia Dortmund, na terça-feira.

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No empate por 2 a 2 com o Newcastle United na tarde de sábado , o espanhol sofreu uma lesão no ombro e precisou ser substituído aos 70 minutos. Ao que tudo indica, ele não estará disponível para a partida contra o Dortmund.

Getty Images

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