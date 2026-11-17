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Bastian Assomo, de 16 anos, vem marcando muitos gols e já impressionou Vincent Kompany com suas atuações.

Nos últimos anos, o Bayern de Munique recorreu especialmente a um clube em busca de jovens talentos: contratou nada menos que cinco adolescentes do Hertha Berlin na última década. Quatro deles não conseguiram se firmar no clube de Munique, embora Noel Aseko tenha rendido ao Bayern 12 milhões de euros em sua transferência para o Eintracht Frankfurt no meio do ano, mesmo sem ter atuado pela equipe profissional.

O quinto é Bastian Assomo. Naturalmente, ainda é cedo para avaliar se o jogador de 16 anos conseguirá se firmar. Mas seu potencial, assim como o dos outros talentos vindos de Berlim, é extremamente promissor. E o centroavante de porte físico imponente também tem bons números de gols, tanto pelo Bayern, cuja equipe B ele defende e pela qual marca regularmente na Regionalliga, quanto pela seleção alemã sub-17, na qual vem se destacando.

Na última quarta-feira, Assomo estreou pela equipe comandada pelo ex-jogador do Schalke Michael Prus e marcou três vezes na vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia. Três dias depois, na goleada por 7 a 0 sobre a Irlanda do Norte, melhorou sua marca pessoal ao fazer quatro gols em uma partida . Agora, soma sete gols em dois jogos pela seleção. Na terça-feira, terá outra chance de mostrar seu potencial quando os jovens alemães enfrentarem a Irlanda do Norte pelas Eliminatórias da Eurocopa.

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Assomo, de 1,90 metro, também já deixou uma primeira impressão no técnico do Bayern, Vincent Kompany, e em sua comissão. No meio do ano, participou da viagem da equipe profissional à Ásia e entrou em campo em amistosos. O fato de Assomo ter se tornado de imediato um goleador da seleção alemã de base não deve surpreender Kompany: "Já sabíamos que ele faz gols", disse o treinador ainda no meio do ano, antes de ressaltar, sem surpresa, que o jogador de 16 anos tem muito trabalho pela frente. "Ele ainda tem muitos, muitos aspectos do jogo que precisa melhorar. Mas, para um atacante de 16 anos, com a altura dele, é bom que esteja fazendo gols", afirmou Kompany.

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Assomo também já marcou pela equipe profissional: fez um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Jeju FC, da Coreia do Sul, substituindo Harry Kane , que perdeu a viagem à Ásia durante a pré-temporada por estar de férias devido à Copa do Mundo. No início de novembro, Kane renovou seu contrato com o Bayern até 2029. Quando o vínculo terminar, Assomo terá 19 anos e poderá ter se desenvolvido a ponto de ser um dos candidatos à sucessão ou, pelo menos, a uma vaga como reserva.

Quais são as qualidades de Bastian Assomo no Bayern?

"Ele faz os gols dele. É disso que precisamos", disse Tom Bischof sobre Assomo no meio do ano, antes de se desmanchar em elogios ao adolescente: "É brutal para a idade dele a maneira como segura a bola. Além disso, finaliza muito bem e é um jogador clássico de área". Assim, Bischof destacou as qualidades do jovem atacante, que soma seis gols em 12 partidas na Regionalliga da Baviera. Mais importante para a equipe B do Bayern, treinada por Dante: após o mau começo, o time não perdeu nenhum dos últimos 11 jogos em que Assomo esteve em campo.

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"Ele é um jogador muito bom, um centroavante clássico", disse Bischof ao apresentar sua visão sobre o atacante. E um centroavante clássico nunca fez mal a equipe alguma, seja ela o Bayern, a seleção alemã sub-17 ou a seleção principal da Alemanha.