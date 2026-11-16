Brilho que se apaga e estatuto em queda: Ferran Torres vive um duplo pesadelo

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Ferran Torres sofreu um novo revés na sua temporada, depois de a quebra de rendimento se ter estendido do Paris Saint-Germain à seleção espanhola. O avançado vê-se agora a braços com uma crise de golos cada vez mais profunda, que ameaça o seu lugar nas contas do selecionador Luis de la Fuente e coloca em dúvida o seu futuro no onze titular da "La Roja".

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Segundo o site francês "Foot Mercato", a situação de Torres mudou de forma notória depois do arranque fulgurante no Paris Saint-Germain, em que marcou 7 golos nos seus seis primeiros jogos, antes de entrar num túnel de seca goleadora, durante o qual não conseguiu faturar em 8 jogos consecutivos.

As dificuldades do avançado espanhol ficaram bem evidentes no duelo com o Troyes, disputado pela sua equipa antes da pausa internacional, em que desperdiçou mais do que uma oportunidade de golo, apesar de o encontro ter terminado com a vitória do Paris Saint-Germain por 1-0.

O último golo de Torres remonta a 20 de setembro, na vitória frente ao Olympique de Marselha, e o jogador também não marca na Liga dos Campeões desde o hat-trick diante do Slovan Bratislava. O arranque promissor transformou-se, assim, num período difícil, marcado por pontos de interrogação sobre a sua eficácia na finalização.

O insucesso estende-se à seleção espanhola

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O regresso de Torres à seleção espanhola não foi suficiente para travar a quebra de rendimento. No duelo com a Inglaterra, em Wembley, a 26 de setembro, desperdiçou ocasiões flagrantes: viu um golo ser anulado por fora de jogo e, depois, falhou duas oportunidades frente ao guarda-redes Jordan Pickford.

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Voltou a ter a oportunidade de recuperar a confiança no jogo com a República Checa, a 12 de novembro, quando De la Fuente o lançou como titular na ausência de Mikel Oyarzabal. No entanto, não aproveitou a ocasião e ficou em branco na vitória da Espanha por 2-0, antes de ser substituído aos 65 minutos.

Oyarzabal ganha terreno e Torres fica fora das contas

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O encontro seguinte, frente à Inglaterra, veio expor a perda de estatuto de Torres nas contas da equipa técnica, depois de De la Fuente o ter afastado do onze inicial e o ter deixado no banco de suplentes durante todo o jogo, que terminou com a derrota da Espanha por 2-3.

De acordo com a rádio COPE, as hipóteses de Torres ser titular parecem reduzidas quando todos os elementos do setor ofensivo estiverem disponíveis, tendo em conta a vantagem de Oyarzabal sobre ele.

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"O Ferran, nesta equipa, se estiverem todos na melhor condição física, é suplente. Já se o Oyarzabal estiver disponível, é ele o titular", referiu a emissora.

Assim, a quebra de Torres deixou de ser apenas uma crise de golos passageira, passando a refletir-se no seu lugar na seleção, numa altura em que atravessa também dificuldades no Paris Saint-Germain. O avançado precisa de recuperar rapidamente o seu nível se quiser reconquistar a confiança do selecionador e o lugar entre as principais opções ofensivas.