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O Real Madrid tomou sua decisão sobre a possibilidade de trazer de volta o argentino Nico Paz, destaque do Como, da Itália, no próximo verão europeu.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Nico Paz, de 22 anos, é um dos principais nomes do Como, e muitos na Argentina o veem como o sucessor de Messi com a camisa 10 da seleção.

O meio-campista vive grande fase, e o Real Madrid precisará tomar uma decisão no próximo verão europeu, na qual Nico Paz é peça central.

No último verão, Real Madrid, Como e Nico Paz chegaram a um acordo para que o jogador permanecesse no clube italiano durante a atual temporada 2026-2027.

O acordo, firmado a pedido do próprio jogador, prevê que o Real Madrid mantenha a opção unilateral de recomprar os direitos de Nico Paz para a temporada 2027-2028.

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O clube italiano pagou 60 milhões de euros ao Real Madrid por 50% dos direitos do jogador, depois de já deter os outros 50% desde 2024, quando desembolsou seis milhões de euros por eles.

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Nico Paz pertence 100% ao Como, mas o Real Madrid tem uma opção de compra de 80 milhões de euros, válida até julho de 2027.

Se o clube merengue não acionar essa cláusula, o preço subirá consideravelmente para qualquer clube interessado no argentino, incluindo o próprio Real Madrid.

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Nico Paz é atualmente uma estrela em ascensão na Itália e na seleção argentina, e o Real Madrid precisa tomar uma decisão sobre ele. Fontes próximas à diretoria do clube ouvidas pelo jornal indicam que o Real Madrid pagará o valor da cláusula, de 80 milhões de euros, para contratar Nico Paz no próximo verão europeu.

Por enquanto, trata-se apenas de informações, e será preciso aguardar o que o clube merengue decidirá oficialmente sobre um dos jogadores de maior destaque do futebol atual.

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Como: "Nico é 100% nosso jogador"

Carlalberto Ludi, diretor esportivo do Como, afirmou que a promessa argentina Nico Paz continua sendo 100% jogador do clube neste momento, embora tenha reconhecido a existência da opção de recompra a favor de seu ex-clube, o Real Madrid, no futuro.

As declarações de Ludi encerram a polêmica sobre o futuro do talento argentino. Paz é um dos grandes destaques da Champions League nesta temporada, com 3 gols e 5 assistências em 4 jogos, incluindo dois gols e uma assistência na vitória histórica do Como sobre o Manchester United por 4 a 1.

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O nível excepcional do jovem jogador despertou o interesse de gigantes da Premier League como Chelsea, Manchester United e Arsenal, enquanto o Real Madrid tem a opção de trazê-lo de volta até 2027.

Ludi comentou os rumores recorrentes, segundo o site "Tuttomercato": "Eu me coloco no lugar da torcida do Como. Todo novembro e março, e não sei se é especulação da imprensa ou por outros motivos, surgem reportagens garantindo que o Real Madrid vai levar todos os jogadores de volta para casa. Este ano falam de Jacobo Ramón, e nas próximas duas temporadas vão falar de Nico Paz".

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O diretor esportivo do Como explicou: "A verdade é que fizemos um negócio excelente no verão passado. Nico Paz é 100% jogador do Como. Mas o Real Madrid mantém o direito de recomprá-lo até uma data determinada e dentro da janela de transferências, algo muito normal nesse tipo de contrato".