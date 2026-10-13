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Brentford x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Brentford x Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
K. Schade
R. Gravenberch
K. Andrews
A. Iraola
D. Szoboszlai
A. Isak

Prévia completa de Brentford x Liverpool pela Premier League. Analisamos as táticas, as novidades das equipes, o desempenho recente e muito mais.

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Premier League - Rodada 7
Gtech Community Stadium

Brentford e Liverpool se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 10h EST e às 14h GMT.

Liverpool precisa rever seus planos para enfrentar o Brentford

Depois de um início de temporada relativamente sólido, o Liverpool perdeu por 3 a 0 para o Manchester City em Anfield na última rodada, em uma partida marcada por certa polêmica. Alguns comentaristas questionaram se o segundo cartão amarelo de Ryan Gravenberch contra o Manchester City foi justo. O meio-campista holandês ficará fora desta partida, o que cria um problema de escalação para o técnico Andoni Iraola na posição de volante, já que Dominik Szoboszlai também está fora. A derrota para o City foi a primeira do Liverpool na temporada, embora os três empates deixem a equipe pouco acima do meio da tabela.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Brentford empata muito, mas é difícil de vencer

Apenas Brentford e Everton empataram mais partidas (4) do que o Liverpool na Premier League nesta temporada. Essas duas equipes, ao lado do Manchester City, são as únicas que seguem invictas na competição. Na última rodada, o Brentford empatou por 2 a 2 com o Aston Villa em um jogo cheio de reviravoltas, no qual cada equipe chegou a ficar à frente no placar, mas sofreu o empate dois minutos depois. Para piorar a situação do técnico Keith Andrews, o ponta alemão Kevin Schade, artilheiro da equipe, saiu lesionado contra o Aston Villa e deve ficar um longo período fora de ação.

Aston Villa FC v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas e lesões

  • A última derrota do Brentford na Premier League foi para o Manchester City, em 9 de maio.
  • O Brentford empatou oito dos 19 jogos que disputou em casa na Premier League na temporada passada.
  • Os últimos cinco confrontos entre as equipes no Gtech Community Stadium tiveram 17 gols.
  • Além da suspensão de Gravenberch, o Liverpool terá de lidar com as ausências dos lesionados Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo e Alexander Isak.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Brentford x Liverpool

Técnico

  • K. Andrews

O Brentford não poderá contar com Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard e Kevin Schade, todos lesionados, para esta partida. Não há suspensões registradas para o time da casa, e o técnico Keith Andrews não confirmou uma provável escalação inicial.

O Liverpool enfrenta um desafio maior para montar a equipe. Ryan Gravenberch está suspenso após receber o cartão vermelho contra o Manchester City. O Liverpool também não poderá contar com Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai e Vitezslav Jaros por lesão. O técnico Andoni Iraola não confirmou a escalação prevista, e novas informações são esperadas mais perto do início da partida.

Fase atual

BRE

BRE - Sequência

SUN
E1-1
BOU
E2-2
REA
V1-2
CHE
V3-0
AVL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LIV

LIV - Sequência

ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
D0-3
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Brentford venceu duas partidas, empatou três e não perdeu nenhuma das últimas cinco disputadas em competições oficiais. Seu jogo mais recente terminou em 2 a 2 com o Aston Villa pela Premier League, enquanto o melhor resultado dessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea. O Brentford também empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e por 1 a 1 com o Sunderland. Sua única outra vitória, além daquela sobre o Chelsea, foi contra o Reading, pela Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool venceu duas partidas, empatou uma e perdeu uma entre os últimos quatro resultados disponíveis neste conjunto de dados. O jogo mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League. Antes disso, o Liverpool venceu o AFC Bournemouth por 1 a 0 e o Atletico Madrid por 2 a 1, além de empatar por 0 a 0 com o Fulham fora de casa. A equipe também venceu o Tottenham por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa durante esse período.

Histórico do confronto

Confrontos

BrentfordEmpateLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes foi em 24 de maio de 2026, quando a partida em Anfield terminou em 1 a 1 pela Premier League. Antes disso, o Brentford venceu o Liverpool por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu três e o Brentford, dois. As equipes marcaram, juntas, 16 gols nesses jogos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
E
V
E
E
E
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
E
V
E
E
E
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
E
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
8
HullHullHUL
623186+29
E
D
E
E
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
E
V
E
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
E
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
E
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
E
E
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Brentford ocupa a quarta posição, enquanto o Liverpool está em nono. O Brentford tentará consolidar seu lugar entre os primeiros colocados, enquanto o Liverpool precisa de um resultado para reduzir a distância para as equipes à sua frente.

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