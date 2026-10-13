Brentford x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Premier League - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Brentford e Liverpool se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 10h EST e às 14h GMT.

Liverpool precisa rever seus planos para enfrentar o Brentford

Depois de um início de temporada relativamente sólido, o Liverpool perdeu por 3 a 0 para o Manchester City em Anfield na última rodada, em uma partida marcada por certa polêmica. Alguns comentaristas questionaram se o segundo cartão amarelo de Ryan Gravenberch contra o Manchester City foi justo. O meio-campista holandês ficará fora desta partida, o que cria um problema de escalação para o técnico Andoni Iraola na posição de volante, já que Dominik Szoboszlai também está fora. A derrota para o City foi a primeira do Liverpool na temporada, embora os três empates deixem a equipe pouco acima do meio da tabela.

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Brentford empata muito, mas é difícil de vencer

Apenas Brentford e Everton empataram mais partidas (4) do que o Liverpool na Premier League nesta temporada. Essas duas equipes, ao lado do Manchester City, são as únicas que seguem invictas na competição. Na última rodada, o Brentford empatou por 2 a 2 com o Aston Villa em um jogo cheio de reviravoltas, no qual cada equipe chegou a ficar à frente no placar, mas sofreu o empate dois minutos depois. Para piorar a situação do técnico Keith Andrews, o ponta alemão Kevin Schade, artilheiro da equipe, saiu lesionado contra o Aston Villa e deve ficar um longo período fora de ação.

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Estatísticas e lesões

A última derrota do Brentford na Premier League foi para o Manchester City, em 9 de maio.

O Brentford empatou oito dos 19 jogos que disputou em casa na Premier League na temporada passada.

Os últimos cinco confrontos entre as equipes no Gtech Community Stadium tiveram 17 gols.

Além da suspensão de Gravenberch, o Liverpool terá de lidar com as ausências dos lesionados Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo e Alexander Isak.

Notícias das equipes e elencos

O Brentford não poderá contar com Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard e Kevin Schade, todos lesionados, para esta partida. Não há suspensões registradas para o time da casa, e o técnico Keith Andrews não confirmou uma provável escalação inicial.

O Liverpool enfrenta um desafio maior para montar a equipe. Ryan Gravenberch está suspenso após receber o cartão vermelho contra o Manchester City. O Liverpool também não poderá contar com Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai e Vitezslav Jaros por lesão. O técnico Andoni Iraola não confirmou a escalação prevista, e novas informações são esperadas mais perto do início da partida.

Fase atual

O Brentford venceu duas partidas, empatou três e não perdeu nenhuma das últimas cinco disputadas em competições oficiais. Seu jogo mais recente terminou em 2 a 2 com o Aston Villa pela Premier League, enquanto o melhor resultado dessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea. O Brentford também empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e por 1 a 1 com o Sunderland. Sua única outra vitória, além daquela sobre o Chelsea, foi contra o Reading, pela Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool venceu duas partidas, empatou uma e perdeu uma entre os últimos quatro resultados disponíveis neste conjunto de dados. O jogo mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League. Antes disso, o Liverpool venceu o AFC Bournemouth por 1 a 0 e o Atletico Madrid por 2 a 1, além de empatar por 0 a 0 com o Fulham fora de casa. A equipe também venceu o Tottenham por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa durante esse período.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em 24 de maio de 2026, quando a partida em Anfield terminou em 1 a 1 pela Premier League. Antes disso, o Brentford venceu o Liverpool por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu três e o Brentford, dois. As equipes marcaram, juntas, 16 gols nesses jogos.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Brentford ocupa a quarta posição, enquanto o Liverpool está em nono. O Brentford tentará consolidar seu lugar entre os primeiros colocados, enquanto o Liverpool precisa de um resultado para reduzir a distância para as equipes à sua frente.