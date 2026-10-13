Brentford x Liverpool pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Brentford e Liverpool se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 10h EST e às 14h GMT.
Liverpool precisa rever seus planos para enfrentar o Brentford
Depois de um início de temporada relativamente sólido, o Liverpool perdeu por 3 a 0 para o Manchester City em Anfield na última rodada, em uma partida marcada por certa polêmica. Alguns comentaristas questionaram se o segundo cartão amarelo de Ryan Gravenberch contra o Manchester City foi justo. O meio-campista holandês ficará fora desta partida, o que cria um problema de escalação para o técnico Andoni Iraola na posição de volante, já que Dominik Szoboszlai também está fora. A derrota para o City foi a primeira do Liverpool na temporada, embora os três empates deixem a equipe pouco acima do meio da tabela.
Brentford empata muito, mas é difícil de vencer
Apenas Brentford e Everton empataram mais partidas (4) do que o Liverpool na Premier League nesta temporada. Essas duas equipes, ao lado do Manchester City, são as únicas que seguem invictas na competição. Na última rodada, o Brentford empatou por 2 a 2 com o Aston Villa em um jogo cheio de reviravoltas, no qual cada equipe chegou a ficar à frente no placar, mas sofreu o empate dois minutos depois. Para piorar a situação do técnico Keith Andrews, o ponta alemão Kevin Schade, artilheiro da equipe, saiu lesionado contra o Aston Villa e deve ficar um longo período fora de ação.
Estatísticas e lesões
- A última derrota do Brentford na Premier League foi para o Manchester City, em 9 de maio.
- O Brentford empatou oito dos 19 jogos que disputou em casa na Premier League na temporada passada.
- Os últimos cinco confrontos entre as equipes no Gtech Community Stadium tiveram 17 gols.
- Além da suspensão de Gravenberch, o Liverpool terá de lidar com as ausências dos lesionados Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo e Alexander Isak.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Brentford x Liverpool
Técnico
- K. Andrews
O Brentford não poderá contar com Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard e Kevin Schade, todos lesionados, para esta partida. Não há suspensões registradas para o time da casa, e o técnico Keith Andrews não confirmou uma provável escalação inicial.
O Liverpool enfrenta um desafio maior para montar a equipe. Ryan Gravenberch está suspenso após receber o cartão vermelho contra o Manchester City. O Liverpool também não poderá contar com Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai e Vitezslav Jaros por lesão. O técnico Andoni Iraola não confirmou a escalação prevista, e novas informações são esperadas mais perto do início da partida.
Fase atual
O Brentford venceu duas partidas, empatou três e não perdeu nenhuma das últimas cinco disputadas em competições oficiais. Seu jogo mais recente terminou em 2 a 2 com o Aston Villa pela Premier League, enquanto o melhor resultado dessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea. O Brentford também empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e por 1 a 1 com o Sunderland. Sua única outra vitória, além daquela sobre o Chelsea, foi contra o Reading, pela Copa da Liga Inglesa.
O Liverpool venceu duas partidas, empatou uma e perdeu uma entre os últimos quatro resultados disponíveis neste conjunto de dados. O jogo mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League. Antes disso, o Liverpool venceu o AFC Bournemouth por 1 a 0 e o Atletico Madrid por 2 a 1, além de empatar por 0 a 0 com o Fulham fora de casa. A equipe também venceu o Tottenham por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa durante esse período.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi em 24 de maio de 2026, quando a partida em Anfield terminou em 1 a 1 pela Premier League. Antes disso, o Brentford venceu o Liverpool por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Liverpool venceu três e o Brentford, dois. As equipes marcaram, juntas, 16 gols nesses jogos.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|6
|6
|0
|0
|16
|5
|+11
|18
V
V
V
V
V
|2
|6
|5
|0
|1
|10
|5
|+5
|15
V
D
V
V
V
|3
|6
|4
|1
|1
|18
|5
|+13
|13
V
V
V
E
D
|4
|6
|2
|4
|0
|12
|6
|+6
|10
E
V
E
E
E
|5
|6
|2
|4
|0
|8
|5
|+3
|10
E
V
E
E
E
|6
|6
|3
|1
|2
|15
|13
|+2
|10
V
D
E
D
V
|7
|6
|2
|3
|1
|8
|5
|+3
|9
D
E
V
E
E
|8
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|+2
|9
E
D
E
E
V
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|7
|0
|9
D
V
E
V
E
|10
|6
|3
|0
|3
|9
|12
|-3
|9
V
D
V
D
D
|11
|6
|2
|2
|2
|10
|13
|-3
|8
D
V
D
E
V
|12
|6
|2
|1
|3
|9
|12
|-3
|7
V
E
D
V
D
|13
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|0
|6
E
E
D
E
V
|14
|6
|2
|0
|4
|5
|11
|-6
|6
V
V
D
D
D
|15
|6
|1
|2
|3
|5
|8
|-3
|5
D
D
V
E
E
|16
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|5
E
V
D
E
D
|17
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
D
D
D
E
V
|18
|6
|0
|3
|3
|7
|13
|-6
|3
D
D
E
E
E
|19
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
E
D
E
E
D
|20
|6
|0
|2
|4
|6
|10
|-4
|2
D
E
E
D
D
Na tabela da Premier League, o Brentford ocupa a quarta posição, enquanto o Liverpool está em nono. O Brentford tentará consolidar seu lugar entre os primeiros colocados, enquanto o Liverpool precisa de um resultado para reduzir a distância para as equipes à sua frente.