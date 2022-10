Brentford x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo da 12ª rodada do Campeonato Inglês será nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca da segunda vitória consecutiva, o Brentford enfrenta o Chelsea na tarde desta quarta-feira (19), no Brentford Community Stadium, às 15h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN2, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Em nono lugar com 13 pontos, o Brentford quer a sua segunda vitória consecutiva no campeonato. Strakosha e Hickey são as baixas da equipe mandante devido a lesões.

Do outro lado, o Chelsea não perde há quatro jogos e, em quarto lugar com 19 pontos, sabe que precisa ganhar para não ver a sua posição dentro do G-4 ameaçada. Kanté, Fofana e Reece James desfalcam os Blues, que ainda têm dúvidas quanto às condições físicas de Thiago Silva e Zyiech.

Escalações:

Escalação do provável Brentford: Raya; Ajer, Pinnock, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Onyeka; Mbeumo, Toney, Wissa.

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang.

Desfalques

Brentford

Thomas Strakosha e Aaron Hickey estão lesionados.

Chelsea

N'Golo Kanté, Wesley Fofana e Reece James estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 18 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Brentford Community Stadium, Brentford - ING