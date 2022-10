Brentford x Brighton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece nesta sexta-feira (14), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Brentford e Brighton se enfrentam na tarde desta sexta-feira (14), no Brentford Community Stadium, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Vindo de derrota, o Brentford quer voltar a somar pontos para se manter no meio da tabela, já que está na 11ª posição, com 10 pontos somados. Thomas Strakosha, Pontus Jansson, Christian Norgaard e Keane Lewis-Potter seguem no departamento médico.

Assim como o adversário, o Brighton também perdeu na rodada passada e acabou deixando o G-4, caindo para o sétimo lugar, com 14 pontos. A nota triste da semana foi a saída de Enock Mwepu, forçado a se aposentar do futebol aos 24 anos, após o diagnóstico de uma doença cardíaca hereditária.

Escalações:

Escalação do provável Brentford: Raya; Ajer, Mee, Jorgensen; Hickey, Jensen, Janelt, Dasilva, Henry; Mbeumo, Toney.

Escalação do provável Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Mac Allister, Caicedo, Estupinan; Gross, Welbeck, Trossard.

Desfalques

Brighton

Jakub Moder está no departamento médico.

Brentford

Thomas Strakosha, Pontus Jansson, Christian Norgaard e Keane Lewis-Potter estão todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 14 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Brentford Community Stadium, Brentford - ING