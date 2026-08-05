Boto mantém otimismo por Almada e manda recado: "Flamengo não entra em leilão"

A situação de Thiago Almada continua indefinida e teve novos desdobramentos na última terça-feira (4). O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, viajou à Argentina nesta semana para tratar da contratação do meia diretamente com seu estafe e, ao retornar ao Rio de Janeiro, conversou com jornalistas sobre o andamento das negociações.

Apesar de reconhecer que ainda não há um desfecho, o dirigente demonstrou confiança e pediu paciência aos torcedores, destacando que grandes contratações costumam exigir mais tempo para serem concretizadas.

"Há um otimismo. Em contratações desse nível é preciso paciência para não se pagar mais do que se deve, mas também não vamos esperar eternamente", afirmou Boto.

Na sequência, o português ressaltou como negociações desse porte ainda são raras no futebol brasileiro: "Vocês sabem quantas transferências de 20 milhões ou mais foram feitas na história do futebol brasileiro? Sete. Duas do Flamengo, duas do Palmeiras, duas do Botafogo e uma do Cruzeiro. Todas nos últimos dois anos. Só quatro clubes brasileiros já tiveram envolvidos em transferências de 20 milhões".

E finalizou mandando um recado direto para Almada e seu estafe: "Fui lá deixar claro para eles que nós não entraríamos em leilões. Ou seja, aquilo que nós combinamos é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo", declarou o dirigente.

Enquanto aguarda uma definição, o Flamengo já trabalha com planos alternativos. Segundo apuração da ESPN, o clube busca outros nomes caso a negociação por Almada não avance, já que considera o setor de criação uma das principais carências do elenco. O principal concorrente pelo meia-argentino é o River Plate, equipe que Almada já demonstrou interesse em se juntar.

Em paralelo, o clube rubro-negro negocia a chegada de Luiz Henrique, ponta-direita do Zenit e convocado pela seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O clube apresentou uma oferta de cerca de € 30 milhões (cerca de R$ 178 milhões), além de outros € 5 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões) em bônus por metas.

A diretoria entende que reforçar o elenco é fundamental para manter a equipe competitiva na reta final da temporada. Vice-líder do Brasileirão, atrás do Palmeiras, o Flamengo também disputa as oitavas de final da Libertadores e quer chegar fortalecido para brigar pelos dois títulos.