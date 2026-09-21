Botafogo ganha tempo com Tite durante Data Fifa e mira correções no time

Tite mal teve tempo para trabalhar com o elenco do Botafogo antes de sua estreia. O treinador comandou apenas dois treinamentos antes da derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no último sábado (19), e agora terá a Data Fifa como uma oportunidade para começar a implementar suas ideias no time. Sem jogos até 7 de outubro, quando o Glorioso enfrenta o Vasco, a comissão técnica pretende aproveitar o período para fazer ajustes e avaliar as novas opções contratadas na última janela.

Uma das prioridades de Tite será dar mais criatividade ao Botafogo. A chegada de Hakim Ziyech oferece uma nova possibilidade nesse sentido, já que o marroquino pode atuar aberto como ponta ou mais por dentro, como meia, participando da construção das jogadas. O Glorioso tem atualmente o sexto melhor ataque do Brasileirão, com 41 gols marcados, mas existe internamente o entendimento de que a equipe pode ser mais efetiva na relação entre as oportunidades criadas e as bolas que terminam nas redes.

Se o ataque ainda pode melhorar a eficiência, a defesa aparece como uma preocupação mais evidente. Com 45 gols sofridos, o Botafogo só foi vazado menos vezes que Chapecoense e Remo, os dois últimos colocados da competição. Por isso, Tite deve aproveitar os treinamentos para fazer testes e definir os titulares do setor.

Na zaga, os concorrentes para as duas vagas são Ferraresi, Justino, Lucas Monzón e Arthur Chaves. Arthur, o mais recente contratado, carrega passagens por clubes de Portugal e da Alemanha, e pode aparecer como opção tanto na defesa quanto para o meio-campo.

A disputa por espaço também será forte no ataque. Contratados nesta janela, Danilo Pereira e Tiquinho Soares terão que brigar por uma vaga com Arthur Cabral e Júnior Santos. A ideia da comissão técnica é integrar os nove reforços contratados pelo clube e aproveitar o período de treinamentos para encontrar a formação que melhor se encaixa no modelo de Tite.

Com 35 pontos, o Botafogo ocupa atualmente a 12ª colocação do Brasileirão após 28 rodadas. O momento recente ajuda a explicar a necessidade de mudanças: nos últimos cinco jogos pela competição, o time soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Agora, o treinador terá quase três semanas para trabalhar antes do clássico contra o Vasco e tentar dar uma nova direção ao Glorioso na reta final do campeonato.