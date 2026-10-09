Bordalás coloca o Barcelona em posição especial e ignora Carvajal

O técnico do Getafe, José Bordalás, apareceu em entrevista coletiva na véspera do aguardado confronto diante do Barcelona, no qual o treinador nascido em Alicante se recusou a comentar os relatos que falam sobre o interesse do clube no ex-jogador do Real Madrid Dani Carvajal, enfatizando a importância de a equipe se concentrar no duelo contra o elenco do técnico Hansi Flick.

O contrato de Carvajal com o Real Madrid terminou neste verão, e ele tem o direito de assinar com qualquer clube como jogador livre, sem estar restrito ao período de transferências, e o nome do lateral-direito foi associado a uma transferência para o Getafe, antes que o presidente do clube, Ángel Torres, viesse a público há alguns dias e afirmasse ao programa "El Chiringuito": "Não há nada. Está tudo por água abaixo".

Ao ser questionado sobre os rumores da contratação de Carvajal, Bordalás respondeu na entrevista coletiva, segundo o que noticiou o jornal "Marca": "Eu valorizo totalmente a sua pergunta e a respeito, mas não vou falar sobre esse assunto porque meu pensamento está inteiramente voltado para o jogo de amanhã contra o Barcelona".

Sobre seu próximo adversário, o técnico do Getafe elogiou a força do clube catalão, dizendo: "Eles são um dos melhores times do campeonato e até da Europa, seus jogadores estão em uma condição física impressionante. Não gostaria de classificá-los quanto a serem ou não os melhores, pois as comparações são sempre complicadas, mas o que digo há anos é que o futebol mudou".

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E prosseguiu: "O Barcelona tem jogadores que possuem um nível técnico extraordinário, mas no aspecto físico o futebol mudou muito. Eu admiro realmente o Barça com a bola, mas também os admiro sem ela; e nesse aspecto eles também são o melhor time do Campeonato Espanhol".

O Barcelona lidera a classificação do Campeonato Espanhol com aproveitamento total, somando 21 pontos, enquanto o Getafe está na 11ª posição com 8 pontos.

E, no que diz respeito à dificuldade de jogar no reduto do Blaugrana, acrescentou: "É sempre incrivelmente difícil, e os números falam por si e eu não invento nada. A diferença entre os dois clubes é enorme, e em todos os aspectos. É algo extremamente difícil, e meus colegas frequentemente me perguntam sobre isso. Não conseguimos vencer o Barcelona há muitos anos porque é algo muito difícil. Minha equipe sempre disputa os jogos consciente dos desafios, mas também consciente do que precisamos fazer para alcançar um bom resultado. Tentamos ter uma mentalidade ambiciosa e vencedora, e estamos cientes das dificuldades que enfrentaremos".

Sobre a ausência do craque brasileiro Raphinha, comentou: "A ausência dele não deve representar um problema para eles. Ele está no auge do seu nível, pois marcou doze gols, teve um início impressionante e um impacto enorme, mas o Barcelona tem um elenco impressionante. São jogadores de classe mundial e todos internacionais".

E encerrou sua fala falando sobre Lamine Yamal e o ataque catalão, dizendo: "É algo muito difícil porque você está falando de jogadores de um nível altíssimo. Será muito difícil pará-lo, mas vamos tentar fazer um grande jogo, estar no máximo da concentração e jogar sem nenhum complexo de inferioridade. Lamine é um jogador fantástico, e ele prova isso apesar da pouca idade. Não dá para afirmar se ele é ou não o melhor do mundo; há realmente grandes jogadores, e ele tem uma carreira muito longa pela frente. Ele certamente pode conquistar esse título, dado o seu enorme potencial".