Bola de Ouro: erro grave no site oficial gera polêmica sobre a identidade do vencedor

As horas que antecedem o anúncio da identidade do vencedor da Bola de Ouro de 2026 revelaram um grande erro, depois que o site oficial do prêmio aparentemente publicou por engano artigos anunciando a vitória de três candidatos diferentes: o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), o espanhol Lamine Yamal (Barcelona) e o francês Kylian Mbappé (Real Madrid).

O site oficial da Bola de Ouro publicou três artigos, anunciando em cada um deles a vitória de um dos três candidatos ao prêmio.

O título do artigo referente a Mbappé era o seguinte: "Kylian Mbappé vence a Bola de Ouro de 2026 graças à constância de seu nível nos mais altos patamares".

O espanhol Lamine Yamal e o inglês Harry Kane também tiveram, cada um, seu próprio artigo, em um indício de que os organizadores do prêmio prepararam os três artigos antecipadamente, com vistas a publicar o artigo correto no momento adequado, de acordo com a identidade do vencedor.

Mas, ao que tudo indica, os três artigos foram publicados por engano, o que gerou polêmica antes do anúncio oficial da identidade do vencedor da Bola de Ouro de 2026.