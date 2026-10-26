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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Bola de Ouro: erro grave no site oficial gera polêmica sobre a identidade do vencedor

H. Kane
K. Mbappe
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O prêmio não sairá desse trio

As horas que antecedem o anúncio da identidade do vencedor da Bola de Ouro de 2026 revelaram um grande erro, depois que o site oficial do prêmio aparentemente publicou por engano artigos anunciando a vitória de três candidatos diferentes: o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), o espanhol Lamine Yamal (Barcelona) e o francês Kylian Mbappé (Real Madrid).

O site oficial da Bola de Ouro publicou três artigos, anunciando em cada um deles a vitória de um dos três candidatos ao prêmio.

O título do artigo referente a Mbappé era o seguinte: "Kylian Mbappé vence a Bola de Ouro de 2026 graças à constância de seu nível nos mais altos patamares".

O espanhol Lamine Yamal e o inglês Harry Kane também tiveram, cada um, seu próprio artigo, em um indício de que os organizadores do prêmio prepararam os três artigos antecipadamente, com vistas a publicar o artigo correto no momento adequado, de acordo com a identidade do vencedor.

Mas, ao que tudo indica, os três artigos foram publicados por engano, o que gerou polêmica antes do anúncio oficial da identidade do vencedor da Bola de Ouro de 2026.

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