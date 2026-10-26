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Ao VivoIngressos
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Hussein Hamdy
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Bola de Ouro: De la Fuente conquista o prêmio de melhor técnico do mundo

L. de la Fuente
M. Arteta
V. Kompany
Luis Enrique
Liga dos Campeões
Copa do Mundo
Premier League
La Liga
Bundesliga
U. Emery
Bayern de Munique
Espanha
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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, conquistou o prêmio de melhor técnico do mundo durante a cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira, na capital inglesa, Londres.

De la Fuente disputou o prêmio com outros quatro treinadores de destaque: Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) e Vincent Kompany (Bayern de Munique).

A conquista da Copa do Mundo de 2026 é o fator mais relevante por trás da conquista do prêmio por De la Fuente, depois de ter conduzido a seleção espanhola ao título após a vitória sobre a Argentina por 1 a 0 na partida final, disputada no dia 19 de julho.

A seleção espanhola fez uma campanha notável durante o torneio, encerrando as disputas sem derrotas e sofrendo apenas um gol, confirmando sua capacidade de aliar solidez defensiva e eficiência para decidir os grandes jogos.

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