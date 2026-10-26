O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, conquistou o prêmio de melhor técnico do mundo durante a cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira, na capital inglesa, Londres.
De la Fuente disputou o prêmio com outros quatro treinadores de destaque: Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) e Vincent Kompany (Bayern de Munique).
A conquista da Copa do Mundo de 2026 é o fator mais relevante por trás da conquista do prêmio por De la Fuente, depois de ter conduzido a seleção espanhola ao título após a vitória sobre a Argentina por 1 a 0 na partida final, disputada no dia 19 de julho.
A seleção espanhola fez uma campanha notável durante o torneio, encerrando as disputas sem derrotas e sofrendo apenas um gol, confirmando sua capacidade de aliar solidez defensiva e eficiência para decidir os grandes jogos.