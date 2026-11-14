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O marroquino Mehdi Benatia, ex-diretor esportivo do Olympique de Marseille, desferiu um duro ataque contra o crescente poder e influência dos jogadores no futebol moderno, citando o caso da demissão do técnico espanhol Xabi Alonso do comando do Real Madrid na última temporada, antes de assumir a direção técnica do Chelsea.

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A antiga estrela marroquina, que no passado foi companheiro de Alonso nas fileiras do Bayern de Munique, não escondeu, durante sua aparição na rede "Canal+", seu profundo descontentamento com o tratamento recebido pelo ex-treinador do Bayer Leverkusen, afirmando, segundo o que foi divulgado pelo site "Foot Mercato": "Os jogadores têm poder excessivo agora, pois é mais fácil trocar um treinador do que trocar 15 jogadores".

E prosseguiu: "Quando vejo uma instituição do tamanho do Real Madrid se desfazer de Xabi Alonso, lembro que tive a oportunidade de jogar com ele. Não há muitas equipes que esmagaram o Bayern de Munique da maneira que ele fez com o Leverkusen. É algo inacreditável, ele foi demitido do Real Madrid de forma extremamente humilhante, e ninguém se importou com isso, para acabar indo parar no Chelsea".

E Benatia acrescentou, criticando a rebelião dos vestiários: "Xabi tentou aplicar alguns princípios, dizendo: eu venci tudo como jogador, então é isso que vocês têm de fazer. Durou apenas três meses, e o vestiário se voltou contra ele, de modo que ele se viu demitido".

Em outro contexto, o ex-zagueiro marroquino revelou os bastidores e detalhes empolgantes sobre a influência da estrela portuguesa Cristiano Ronaldo, seu antigo companheiro na Juventus, e Benatia falou sobre o profissionalismo absoluto do craque, dizendo: "Ele era completamente diferente dos demais jogadores de sua faixa etária. Até mesmo depois do fim dos treinos".

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E continuou: "Ele nos fazia nadar por 40 minutos, e depois passávamos 30 minutos no banho de gelo, que era realmente muito frio. Eu dizia a ele: como você faz isso, cara? Seu banho é muito frio, eu só coloco minhas pernas nele. Alguns jogadores não se importavam muito com os treinos na academia, mas assim que o Cris chegava, você via todo mundo ali".

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Benatia também contou detalhes sobre a falta de entusiasmo da estrela portuguesa com as concentrações que antecedem as partidas, um hábito ao qual Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, não estava acostumado antes de se juntar à Juventus.

Sobre isso, Benatia disse: "Eu estava na Juventus em 2018 quando o Cristiano chegou. Ele não gostava muito das concentrações que antecedem as partidas, pois não estava acostumado a elas. Antes de cada partida que disputávamos em nosso estádio, entrávamos em concentração no dia anterior ao jogo".

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E completou: "O Cris me disse: Bena, há alguma maneira de conversar um pouco com os italianos e o treinador? Eu respondi: sim, com certeza, vamos tentar, mas isso faz parte do sistema aqui. Então eu disse ao Giorgio Chiellini: há um companheiro nosso (Cristiano) que não gosta muito das concentrações que antecedem as partidas".

E concluiu: "Depois disso, fomos conversar com o treinador e dissemos a ele: há 3 ou 4 jogadores, a maioria deles titulares, que preferem, se for possível, e o treinador respondeu: quem quiser ir para a concentração que vá, e quem quiser dormir em sua casa que o faça".