Bellingham vira o jogo: de "deixem-no em casa" a estrela indispensável

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Há apenas um ano, Jude Bellingham enfrentava uma tempestade de críticas na Inglaterra, que chegaram ao ponto de exigir sua exclusão dos planos da seleção para a Copa do Mundo de 2026. E enquanto alguns questionavam seu lugar na escalação dos Três Leões, e cresciam as vozes que pediam para deixá-lo fora da lista, o craque inglês se preparava para escrever um novo capítulo em sua carreira, cujo título era o retorno em alto nível e a afirmação de si mesmo.

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Hoje, o cenário mudou completamente. Bellingham deixou de ser aquele jogador cercado por pontos de interrogação e se transformou em uma das principais peças do esquema de jogo do Real Madrid e da seleção da Inglaterra, após recuperar o brilho goleador e a influência dentro de campo, apresentando atuações que relembraram a sua melhor versão. Seis gols e oito assistências entre clube e seleção foram suficientes para resumir parte dessa transformação, que não se limitou aos números, mas se estendeu ao seu papel técnico e à sua importância dentro das duas equipes.

Pode parecer estranho agora lembrar que o futuro de Bellingham na seleção da Inglaterra foi tema de debate acalorado há poucos meses. No período que antecedeu um dos confrontos da seleção no estádio de Wembley, surgiu uma polêmica sobre o direito dele de ser titular sob o comando de Thomas Tuchel, em meio a um clima não isento de tensão, a ponto de a recepção ao craque inglês ter registrado aplausos calorosos misturados a vaias dispersas.

Aquele episódio não foi apenas um momento passageiro, mas refletiu a dimensão da mudança que ocorreu na imagem do jogador junto a uma parcela da torcida e da imprensa inglesa. Após uma temporada difícil com o Real Madrid, as ações de Bellingham caíram, enquanto a seleção da Inglaterra obteve bons resultados na sua ausência durante as eliminatórias da Copa do Mundo.

E, com a chegada de Thomas Tuchel ao comando da seleção, aumentaram as especulações sobre a natureza de sua relação com o astro madridista. Surgiram indícios de divergências de pontos de vista entre as duas partes, e a questão se transformou gradualmente em tema de opinião pública, ultrapassando os limites das escolhas técnicas para questionar o grau de influência do jogador no grupo.

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As críticas atingiram o auge quando o jornal britânico "Daily Mail" publicou uma manchete polêmica em novembro de 2025: "Deixem Jude em casa", em referência à necessidade de excluí-lo da lista da Inglaterra para a Copa do Mundo, conforme noticiou o jornal espanhol "AS".

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O jornal foi além, considerando que as atitudes de Bellingham e suas oscilações de humor poderiam ameaçar as ambições da seleção no torneio, apesar de reconhecer o seu enorme talento. Também apontou que Tuchel coloca a harmonia coletiva no topo de suas prioridades, o que fez com que a presença do jogador fosse motivo de discussão.

Mas o que aconteceu depois foi completamente diferente dessas previsões.

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Bellingham responde da melhor maneira

Em vez de se render às pressões ou entrar em disputas verbais com seus críticos, Bellingham optou por responder dentro de campo. Recuperou a confiança em si mesmo e começou gradualmente a retomar sua influência no Real Madrid, antes de transferir esse mesmo nível para a seleção inglesa.

E seus defensores não foram poucos, já que vários analistas ingleses rejeitaram a ideia de diminuir o seu valor, considerando que as críticas ultrapassaram os limites da avaliação técnica para tentar colocar em dúvida a sua personalidade.

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Ian Wright foi uma das vozes mais destacadas a defendê-lo, após afirmar que algumas pessoas não aceitam o fato de serem incapazes de influenciar negativamente a trajetória do jogador, da maneira como aconteceu com outros craques antes dele.

E, com o retorno dos gols e das contribuições decisivas, o tom do discurso sobre Bellingham mudou. Após um período de cinco meses sem convocação para a seleção, entre junho e novembro de 2025, por causa de lesões e de considerações técnicas, ele voltou a se tornar um dos principais elementos em que a seleção da Inglaterra se apoia.

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Aliás, o discurso sobre a seleção deixou de se limitar a Harry Kane como primeiro astro, e Bellingham passou a ser um parceiro fundamental dele na condução das ambições ofensivas.

E a Copa do Mundo de 2026 foi a etapa mais marcante dessa transformação, depois que o jogador do Real Madrid chegou aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá em uma condição técnica e física notável, apresentando atuações que o tornaram um dos principais astros do torneio, após chegar perto de conduzir a Inglaterra à glória, apesar de a sua participação no Mundial não estar garantida poucos meses antes.

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Reconhecimento do valor do astro madridista

O reconhecimento do retorno de Bellingham não se limitou aos elogios da imprensa, mas se estendeu aos prêmios individuais. Antes do confronto contra a Espanha no estádio de Wembley, em setembro passado, a Federação Inglesa anunciou que ele venceu o prêmio de melhor jogador da Inglaterra na temporada 2025-2026, pela segunda vez consecutiva.

Essa homenagem veio confirmar a dimensão da influência que o jogador recuperou a capacidade de exercer, após se transformar de um nome cercado por pontos de interrogação em um dos pilares centrais do projeto da seleção.

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Bellingham também aproveitou a última data Fifa para confirmar que merecia o prêmio, após uma atuação chamativa e um gol histórico, recebendo os elogios de Roy Keane, conhecido por seu rigor na avaliação de jogadores.

A ex-lenda do Manchester United afirmou pela rede "ITV": "Ele pode se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos".

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Esse foi mais um testemunho de que o camisa 10 conseguiu superar um de seus períodos mais difíceis, e de que as críticas que o perseguiram não o impediram de recuperar a sua posição.

Da Inglaterra a Madri, e vice-versa

A transformação não se restringiu à seleção inglesa, pois o mesmo cenário se apresentou dentro do Real Madrid, depois que Bellingham recuperou o seu papel influente após uma temporada que viu uma queda na sua estabilidade técnica, em consequência das mudanças frequentes em sua posição e em suas responsabilidades dentro de campo.

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Antes, o jogador se movimentava por mais de um espaço e, às vezes, se afastava das regiões que lhe permitiam aproveitar da melhor forma as suas capacidades ofensivas. Agora, porém, passou a estar mais presente no último terço, mantendo a sua capacidade de contribuir na construção, na pressão e na recuperação da bola.

E o seu perigo reside na combinação de força física, inteligência tática e capacidade de chegar atrasado à área. Ele não precisa permanecer perto do gol o tempo todo para representar uma ameaça, mas sabe escolher o momento certo para avançar de trás e surpreender os defensores. Também recuperou a sua precisão diante do gol e se tornou mais ágil no drible, com uma clara capacidade de criar oportunidades para os companheiros.

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E os números revelam a dimensão da evolução do seu nível. Depois de encerrar a temporada 2025-2026 com oito gols e seis assistências, ele já soma cinco gols e quatro assistências na temporada atual, de acordo com as estatísticas apresentadas no relatório.

Assim, o seu índice de contribuição goleadora subiu de um gol a cada 209 minutos para um gol a cada 145 minutos, aproximando-se gradualmente dos números excepcionais que alcançou durante a sua primeira temporada no Real Madrid, quando marcou 23 gols e deu 13 assistências, com um índice de contribuição goleadora a cada 101 minutos.

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Mourinho redescobre Bellingham

O treinador português José Mourinho teve um papel importante no reaproveitamento de Bellingham, depois de entender que o melhor do jogador deve aparecer perto do gol dos adversários.

Xabi Alonso já havia elogiado a diversidade de suas capacidades, afirmando que ele é um jogador completo, capaz de atuar em diferentes posições, e Álvaro Arbeloa também o tratou de forma semelhante, aproveitando a sua flexibilidade tática e a sua capacidade de se movimentar por mais de um espaço, incluindo o flanco esquerdo.

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Mas Mourinho optou por devolvê-lo a um papel mais próximo do gol, na tentativa de recuperar a imagem com que ele apareceu durante a sua primeira temporada na equipe, ainda que as circunstâncias atuais sejam diferentes diante da presença de Kylian Mbappé no sistema ofensivo.

O treinador português afirmou no início da temporada: "Um jogador com essa qualidade deve estar perto do gol. Para mim, isso é óbvio".

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Ele também o descreveu como um jogador singular e extremamente importante, destacando que possui um conjunto excepcional de capacidades físicas, mentais e táticas, além de habilidades de recuperação da bola, de finalização e de superioridade nas bolas aéreas.

E é aqui que reside a ideia central na transformação de Bellingham: não se trata apenas de devolvê-lo à sua posição anterior, mas de lhe dar mais espaço para aproveitar os seus talentos ofensivos, sem abrir mão de suas obrigações defensivas.

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Ele se tornou o armador do Real Madrid, ou o meio-campista atacante no sentido tradicional, mas desempenha esse papel com capacidades que ultrapassam os limites de sua posição.

Números confirmam que ele está presente em todos os lugares

As estatísticas de Bellingham refletem a dimensão de sua influência múltipla dentro do Real Madrid, já que ele ocupa o terceiro lugar entre os jogadores da equipe no total de contribuições goleadoras, com 11 participações que incluem gols e assistências.

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Ele também lidera a lista dos jogadores com mais sucesso nos duelos, após ter conquistado 120 duelos bem-sucedidos, superando Diomande, que registrou 96.

E aparece em segundo na criação de oportunidades, com 27 chances, atrás de Arda Güler, que lidera a lista com 47 chances, além de liderar os jogadores da equipe em finalizações de cabeça ao gol, com cinco tentativas.

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E a sua influência não se limita aos aspectos ofensivos, pois ele ocupa o segundo lugar em desarmes dentro do último terço ofensivo, com 10 desarmes, atrás de Vinícius Júnior, dono de 11.

Já no total de desarmes, ele chegou a 69, e só é superado por Thibaut Courtois, com 100.

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Assim, Bellingham passou a estar presente em diferentes detalhes do jogo, da criação de oportunidades e da finalização aos duelos, à pressão e à recuperação da bola. E, depois que o seu nome, há um ano, era alvo de polêmica e de desconfiança, hoje ele se tornou um dos elementos de que o Real Madrid e a seleção da Inglaterra dificilmente podem abrir mão.

Trata-se de uma transformação que vai além de uma simples recuperação de nível, e que confirma que Jude Bellingham não perdeu o seu brilho, mas precisava das circunstâncias adequadas e do papel que lhe permitisse mostrar toda a sua capacidade.