Bélgica tem "reunião de crise" para evitar eliminação precoce na Copa do Mundo

Declarações de De Bruyne pegaram mal e o time pode ser eliminado já na fase de grupos

A Bélgica vive um verdadeiro drama antes da terceira, e última, rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Em terceiro lugar no Grupo F, o time comandado por Roberto Martínez enfrenta a Croácia, em partida que apenas a vitória interessa.

Antes do duelo contra o Marrocos, uma entrevista de De Bruyne foi ao ar na qual o meia afirmava que a Bélgica não tinha condições de vencer a Copa porque eram muito velhos. A declaração não pegou bem entre os atletas da seleção, que chegaram a trocar farpas na imprensa.

Diante disso, a comissão técnica, que conta com Thierry Henry, convocou uma reunião para os atletas exporem seus lados para deixar tudo para trás e buscar a classificação. Dois dos líderes do elenco, Eden Hazard e Thibaut Courtois falaram com a imprensa nesta terça-feira (29) e confirmaram que houve a reunião.

"Não houve muita coisa depois do jogo contra Marrocos. Tudo o que foi dito? Muita bobagem. Tivemos uma boa reunião ontem com todos os jogadores. O mais importante é se preparar bem para vencer este jogo. Estamos todos unidos no grupo como sempre. Estamos passando por um momento mais complicado do que o normal, mas estamos prontos para fazer esforços um pelos outros", disse Hazard.

O atacante do Real Madrid também falou que a seleção tem jogado em um nível abaixo do que se espera.

"Achamos que temos que fazer melhor. Não estamos correspondendo às expectativas. Não conseguimos manter as boas atuações. Achamos que temos que jogar melhor. Veremos a escalação da equipe. Se haverá mudanças ou não, tem de perguntar ao treinador. O que importa é o que acontece em campo", finalizou o capitão da equipe.

O jogo que pode determinar o fim do ciclo da "ótima geração belga" acontece na quinta-feira (1/12), às 12h (de Brasília) e será contra a atual vice-campeã do mundo, Croácia. O grupo está em aberto e uma vitória para qualquer um dos lados praticamente garante o vencedor na próxima fase, sendo apenas necessário ver o resultado de Marrocos x Canadá.