Bélgica x Canadá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Times se enfrentam nesta quarta-feira (23), pela primeira rodada do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

Bélgica e Canadá entram em campo na tarde desta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Ahmad Bin Ali Stadium, pela primeira na rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

As transmissões com suas devidas narrações e comentaristas ainda não foram confirmadas pelas emissoras.

Será que dessa vez vai? A Bélgica chega ao Mundial com o objetivo de deixar de ser uma "eterna promessa" para se tornar, no campo, a melhor seleção do planeta. Os Diabos Vermelhos se classificaram à competição após ficarem na primeira posição de seu grupo nas eliminatórias europeias.

Os belgas, entretanto, não devem ter Romelu Lukaku neste primeiro jogo, já que o atacante segue aprimorando a sua condição física. Outra dúvida para o técnico Martínez é Thorgan Hazad. Por outro lado, Eden Hazard, que vem atuando pouco pelo Real Madrid, está confirmado no ataque.

O Canadá, por sua vez, quer ser a surpresa da competição e promete dificultar a vida dos adversários. O capitão Atiba Hutchinson deve fazer o seu 99º jogo pela seleção, quase 20 anos após estrear representando o seu país.

Entretanto, Alphonso Davies, principal nome da equipe, com uma lesão no tendão, é dúvida para o duelo, mas o técnico John Herdman tem praticamente todo o elenco à disposição. Além disso, o time conta com Larin e Buchana, que disputam justamente o campeonato belga e conhecem o estilo rival.

Escalações

Escalação do provável do Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Debast; Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne; De Bruyne, Batshuayi, E Hazard.

Escalação do provável do Canadá: Borjan; Laryea, Johnston, Steven Vitoria, K Miller, Adekugbe; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio; David, Larin.

Desfalques

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

Canadá

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Para este jogo, a Bélgica é favorita contra o Canadá nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,52 na vitória dos belgas, $4,45 no empate e $ 6,40 caso os canadenses vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,76 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,14 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão balançar as redes, pagando-se $ 1,85 caso positivo, e $ 1,96 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

BÉLGICA E CANADÁ: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

A Bélgica disputa a sua 12ª Copa do Mundo, com melhor na campanha em 2018, quando foi ficou na terceira posição. No entanto, em seis participações, os Diabos Vermelhos foram eliminados na fase de grupos.

Já o Canadá disputa apenas o seu segundo Mundial. A outra vez foi em 1986, quando foi eliminado ainda na primeira fase.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 6h (de Brasília)

• Local: Ahmad Bin Ali, Al Rayyan - Qatar

• Arbitragem: Janny Sikazwe (árbitro), Jerson dos Santos e Arsenio Maringule (assistentes) e Yoshimi Yamashita (quarto árbitro)