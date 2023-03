Belarus x Suíça ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Belarus e Suíça se enfrentam na tarde deste sábado (24), em Novi Sad, a partir das 14h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo I das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com apenas sete dos 23 jogadores convocados atuando fora de Belarus ou da Rússia, a seleção mandante chega pra o duelo com um elenco inexperiente. Já a quer comprovar o seu papel de favorita do grupo, embora tenha uma série de desfalques.

Prováveis escalações

Belarus: Plotnikov; Volkov, Polyakov, Yuzepchuk, Khadarkevich, Malkevich; Bocherov, Yablonsky, Ebong, Klimovich; Khvashchynski.

Suíça: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Zakaria, Sow; Okafor, Embolo.

Desfalques

Belarus

Sem desfalques confirmados.

Suíça

Xherdan Shaqiri, Gregor Kobel, Jordan Lotomba e Andi Zeqiri estão lesionados.

Quando é?