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O Bayern de Munique se antecipou para tentar vencer a disputa pela contratação de Nicolò Tresoldi, um dos atacantes em ascensão mais promissores do futebol europeu, que também desperta o interesse da diretoria do Barcelona. O clube alemão já deu os primeiros passos, enquanto o time catalão ainda se limita a acompanhar a evolução do jogador.

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O jornalista Christian Falk revelou nesta sexta-feira, por meio do jornal “Bild”, que o Bayern de Munique fez contatos iniciais com o entorno do atacante do Club Brugge.

“Nicolò Tresoldi está na lista do Bayern de Munique, e há conversas com o entorno do jogador”, afirmou Falk.

Tresoldi era um dos nomes muito valorizados por Nils Schmadtke, responsável pela captação de talentos do Bayern de Munique, que deixará o clube em janeiro.

Apesar da saída de Schmadtke, isso não afetará o interesse do clube bávaro pelo atacante, que é visto como um investimento promissor para o futuro. A movimentação para contratá-lo tem como alvo o verão europeu de 2027.

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O Club Brugge não pretende abrir mão de sua principal arma ofensiva no meio da temporada, e o Bayern de Munique também não parece ter pressa para fechar o negócio.

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Barcelona à espera

Por outro lado, o Barcelona ainda não deu nenhum sinal de que pretende acelerar as tratativas para contratar o jogador.

Segundo o jornal belga “Het Nieuwsblad”, o clube catalão enviou seus olheiros à partida entre Club Brugge e Liverpool, pela Champions League, para acompanhar de perto o desempenho de Tresoldi.

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Milan e Bayern de Munique também acompanham com grande interesse a evolução do jovem atacante.

Tresoldi tem 22 anos e marcou 16 gols em 19 partidas disputadas na temporada atual, sendo 5 deles na Champions League.

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Sua capacidade de finalização e seu potencial físico, somados à grande margem de evolução, fizeram dele um dos atacantes em ascensão mais cobiçados do continente europeu.

Negócio para financiar o novo estádio

O valor da transação pode ser o maior obstáculo para o Barcelona na busca pelo jogador, já que a diretoria do Club Brugge, segundo a imprensa belga, pretende receber entre 60 e 70 milhões de euros para liberá-lo.

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O clube belga contratou Tresoldi junto ao Hannover por apenas 7,5 milhões de euros no verão europeu de 2025, e o jogador tem contrato até 2029.

O Club Brugge já recusou uma proposta de 35 milhões de euros da Roma no último verão europeu e planeja destinar grande parte das receitas de suas futuras vendas ao financiamento da construção de seu novo estádio.

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O Bayern de Munique entendeu que a crescente concorrência pelo atacante exige que comece a se movimentar muito antes da janela de transferências desejada.

Já o Barcelona segue, por enquanto, em fase de observação, sem revelar qualquer contato com o entorno do jogador ou negociação com o Club Brugge.

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Houve, de fato, contatos no último verão europeu, mas eles coincidiram com muitas dúvidas dentro do clube catalão, o que levou ao congelamento do negócio.

Com o alto valor pedido e o aumento da concorrência pelo jogador, a possibilidade de Tresoldi se transferir para o Barcelona ficou praticamente impossível.