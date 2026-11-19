Matthias Tillmann, presidente do Schalke 04, não teme perder o goleiro titular Loris Karius para o Bayern. Vincent Kompany retorna, e Deco lamenta a contratação frustrada de Luis Diaz. Confira notícias e rumores do Bayern.
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Bayern, notícias: dirigente do Schalke fala sobre o futuro de Karius
Matthias Tillmann, presidente do Schalke 04, não teme perder o goleiro titular Loris Karius para o Bayern. "Estou muito tranquilo quanto a isso e posso dizer com confiança: é melhor ser o número um no Schalke do que apenas reserva em outro lugar", afirmou Tillmann ao WAZ.
Karius, de 34 anos, é apontado como possível goleiro reserva do Bayern para a próxima temporada. Ao que tudo indica, Manuel Neuer e Sven Ulreich encerrarão suas carreiras, o que criaria a necessidade de um reserva para Jonas Urbig, escolhido para ser o titular. Segundo a Sport Bild , Karius estaria disposto a assumir esse papel.
Karius estava sem clube quando chegou ao Schalke 04, em janeiro de 2025. Após um início complicado, firmou-se como titular a partir de meados de 2025. Depois do acesso, renovou seu contrato em junho deste ano até 2028. Atualmente, está entre os melhores goleiros da Bundesliga.
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"Ele decidiu conscientemente renovar com o Schalke", disse Tillmann. "Agora faz uma excelente temporada e se encaixa muito bem no time. Minha impressão é que ele gosta muito de jogar aqui. Nós, como clube, contamos com Loris."
Bayern, notícias: Deco lamenta contratação frustrada de Diaz
Deco, diretor esportivo do Barcelona, ainda lamenta não ter conseguido contratar Luis Diaz. Em entrevista à Catalunya Radio , ao ser perguntado qual jogador gostaria de ter contratado no passado, Deco citou o ponta-esquerda de 29 anos do Bayern.
Diaz trocou o Liverpool pelo Bayern em 2025 por 70 milhões de euros. Antes disso, o Barcelona de Deco também havia tentado contratá-lo. Desde que chegou a Munique, Diaz soma 31 gols e 24 assistências em 62 jogos. Atualmente, está fora por causa de uma ruptura de um feixe muscular.
Bayern, notícias: Vincent Kompany falará em entrevista coletiva
O técnico Vincent Kompany voltará a comandar sua equipe em uma partida oficial pela primeira vez desde que sofreu um colapso, na sexta-feira, contra o 1. FC Köln, pela Bundesliga. Antes disso, ele responderá às perguntas dos repórteres na entrevista coletiva de quinta-feira, às 10h.
Kompany sofreu um colapso inesperado no centro de treinamento do Bayern em 23 de outubro. Depois, foi diagnosticado com uma irritação das meninges e se afastou por várias semanas. Nesse período, foi substituído por Aaron Danks.
Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube
Data
Competição
Jogo
Sexta-feira, 20 de novembro (20h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x 1. FC Köln
Quarta-feira, 25 de novembro (21h)
Champions League
OSC Lille x Bayern de Munique
Sábado, 28 de novembro (15h30)
Bundesliga
Hamburger SV x Bayern de Munique
Terça-feira, 1º de dezembro (20h45)
Copa da Alemanha
Bayern de Munique x Hertha BSC
Sexta-feira, 4 de dezembro (20h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x SC Paderborn