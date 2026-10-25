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Bayern de Munique, notícias: rival na Bundesliga tira sarro do clube
O Union Berlin aproveitou o jogo fora de casa contra o Augsburg pela Bundesliga (1 a 1), no sábado, para tirar sarro do Bayern de Munique.
"Já aguentamos 8 segundos na WWK-Arena sem sofrer gol. Não é para qualquer um...", escreveu o Union pouco depois do apito inicial no X. A provocação foi dirigida ao clube com mais títulos alemães, que, duas semanas antes, havia saído atrás no placar após apenas oito segundos no jogo anterior do Augsburg em casa.
Na ocasião, o goleiro do Bayern, Manuel Neuer, cometeu uma falha grave: tentou um passe por cobertura, mas a bola bateu nas costas de Robin Fellhauer, jogador do Augsburg, e seguiu na direção da corrida dele. Instantes depois, Fellhauer empurrou a bola para o gol vazio do FCB e abriu o placar para o Augsburg. Foi o gol mais rápido da história da Bundesliga.
Assim como o Bayern no empate por 2 a 2 duas semanas antes, o Union também conquistou um ponto em Augsburg. A equipe de Berlim precisou jogar por muito tempo com um a menos depois que o zagueiro Felix Uduokhai recebeu o cartão vermelho aos 19 minutos. Pouco depois de uma hora de jogo, os times voltaram a ter o mesmo número de jogadores, já que o defensor do Augsburg Juma Bah também foi expulso.
Pouco depois, o Augsburg abriu o placar com Han-Noah Massengo, aos 71 minutos, mas o Union respondeu rapidamente. Aos 74, coube a Janik Haberer estabelecer o placar final de 1 a 1.
Bayern de Munique, notícias: confusão sobre cláusula! Jovem goleiro não quer voltar ao clube
O ex-jogador das categorias de base do Bayern Tom Ritzy Hülsmann, que defende o Stade Reims, da segunda divisão francesa, desde o verão europeu, não pensa atualmente em um possível retorno ao FCB.
Questionado em entrevista ao Transfermarkt sobre uma suposta cláusula de recompra do FCB, o jovem goleiro não quis confirmá-la: "Não tenho tanta certeza de que eles realmente tenham uma opção de recompra. Mas não, esse não é um objetivo meu", afirmou, deixando claro que uma possível passagem pelo clube com mais títulos alemães não está em seus planos no momento.
Hülsmann chegou às categorias de base do FCB em 2017, aos 13 anos, vindo do Eintracht Trier, e passou sete anos em Munique. No início da temporada 2023/24, o goleiro integrou o elenco principal em três ocasiões e disputou 29 partidas pela equipe B do Bayern. Em 2024, deixou o FCB inicialmente por empréstimo para o SKN St. Pölten, da Áustria. Um ano depois, transferiu-se para o TSV Hartberg, da primeira divisão austríaca.
No verão europeu passado, o Reims pagou 2,5 milhões de euros pela transferência de Hülsmann. O jogador de 22 anos é titular da equipe francesa e disputou até agora nove partidas na Ligue 2. O Reims sonha com o acesso à Ligue 1, e o contrato de Hülsmann vai até 2031.
Bayern de Munique, notícias: irmão de Lennart Karl deixa o Eintracht Frankfurt. Futuro no FCB?
Vincent Karl aparentemente pode seguir o mesmo caminho trilhado há alguns anos, quando tinha a mesma idade, por seu irmão mais velho Lennart, hoje famoso.
O irmão de Karl, de 13 anos, anunciou no sábado, pelo Instagram, que está deixando as categorias de base do Eintracht Frankfurt após três anos. "Um capítulo chega ao fim, outro começa", escreveu Vincent Karl, sem revelar, porém, para qual clube vai se transferir.
Segundo uma reportagem do Bild, o irmão mais novo do jogador do Bayern escolheu, assim como Lennart no início de 2022, quando tinha aproximadamente a mesma idade, passar pelo Viktoria Aschaffenburg. Na época, Lennart havia deixado Frankfurt para retornar inicialmente ao Aschaffenburg, antes de se transferir para o Bayern seis meses depois.
Agora, o Bild especula que Vincent seguirá o mesmo caminho. O jovem de 13 anos é considerado um dos maiores talentos da Alemanha em sua faixa etária e, segundo o Bild, há muito tempo está na mira do Bayern para suas categorias de base.
Bayern de Munique, notícias: Hoeneß levou comida a Kompany no hospital
Um gesto comovente de Uli Hoeneß. Segundo o Bild, o presidente honorário do Bayern de Munique levou comida ao técnico do FCB, Vincent Kompany, no hospital no sábado.
Kompany desmaiou na sexta-feira no centro de treinamento do Bayern enquanto assistia a uma atividade da equipe B. Desde então, passa por exames no hospital, e seu estado é estável. Segundo o diretor esportivo Max Eberl, porém, a expectativa é que Kompany, que recentemente sofreu com uma forte infecção viral, só retorne daqui a algumas semanas.
De acordo com o Bild, Hoeneß visitou Kompany no sábado levando uma sacola da empresa de produtos gourmet "Käfer". "Assim como todos nós, fiquei chocado num primeiro momento, mas Vincent está nas melhores mãos, com nossos médicos e os especialistas do hospital", disse Hoeneß ao Welt am Sonntag. Assim como Eberl, ele também ressaltou que o técnico do FCB terá "todo o tempo de que precisar".
Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Competição
Jogo
Domingo, 25 de outubro (17h30)
Bundesliga
SC Freiburg x Bayern de Munique
Quarta-feira, 28 de outubro (20h45)
Copa da Alemanha
Bayern de Munique x 1. FC Magdeburg
Sábado, 31 de outubro (18h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Terça-feira, 3 de novembro (21h)
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Sábado, 7 de novembro (15h30)
Bundesliga
Mainz 05 x Bayern de Munique