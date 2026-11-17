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O Bayern de Munique é alertado sobre uma possível saída de Michael Olise. Outro jogador sofreu uma lesão grave, e o retorno de Luis Diaz deve demorar mais. Além disso, três clubes ingleses disputariam uma promessa. Notícias e rumores do Bayern.

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Enquanto Jonas Urbig deve suceder Manuel Neuer no verão europeu e Sven Ulreich também deve encerrar a carreira , uma saída começa a se desenhar entre os goleiros do Bayern de Munique. Como já havia sido divulgado semanas atrás, Leonard Prescott estaria perto de deixar o clube.

Embora o jovem de 17 anos seja considerado muito talentoso, não há para ele uma perspectiva realmente promissora. Até porque o Bayern planejaria contratar um novo goleiro reserva . Segundo informações, a renovação de seu contrato, válido até o fim da temporada, é difícil.

Ainda assim, haveria grande interesse em Prescott. Segundo a Sky, o goleiro da seleção alemã sub-17 despertou interesse principalmente na Premier League. Arsenal, Brighton & Hove Albion e Chelsea são os clubes citados. Caso se transfira para os Blues, ele teria a possibilidade de ser emprestado em seguida ao Racing Strasbourg, clube parceiro que disputa a Ligue 1.

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Filho de uma alemã e de um norte-americano, Prescott nasceu em Nova York e chegou ao Bayern em 2023. Ele está afastado desde junho por uma lesão no menisco, ainda sem prazo definido para voltar.

Getty Images

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Bayern, notícias: clube recebe alerta sobre Michael Olise

Segundo o ex-jogador Morgan Schneiderlin, o Bayern de Munique precisa ficar atento caso o Real Madrid realmente avance por Michael Olise.

"O Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Lá, ganhar títulos todos os anos é quase garantido, mas, a partir de certo ponto, quando um clube como o Real Madrid ou outras grandes equipes europeias bate à porta, todo jogador começa a pensar no futuro", disse à plataforma comeon.com o francês, compatriota do craque.

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Ainda assim, Schneiderlin deixou claro que o Real Madrid teria de fazer um grande esforço para tirar Olise de seu contrato, válido até 2029. "É claro que o Bayern vai querer mantê-lo e, se dependesse de mim, eu o prenderia ao clube até os 36 anos! Mas, infelizmente, o futebol nem sempre funciona assim", disse. E ressaltou: "Qualquer valor necessário para tirá-lo do Bayern seria astronômico."

Durante a Copa do Mundo, no verão europeu, já haviam surgido rumores persistentes sobre uma possível investida do Real Madrid , que acabaram não se confirmando. Os dirigentes do Bayern, entre eles o diretor esportivo Max Eberl e o presidente Herbert Hainer, assim como os influentes membros do conselho de supervisão Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, declararam Olise inegociável, mesmo diante de uma oferta superior a 200 milhões de euros .

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Mas o assunto pode voltar a ganhar força para a próxima temporada. Enquanto a renovação de contrato com Olise desejada pelos dirigentes do Bayern ainda não dá sinais de avanço, seus companheiros de seleção francesa Kylian Mbappe e Ibrahima Konate estariam, segundo o L'Equipe, "trabalhando" intensamente para convencê-lo a se transferir para a capital espanhola. Mbappe e Olise são bons amigos. Já durante a Copa do Mundo, o artilheiro teria feito forte campanha pelo Real, noticiou na época a Sport Bild.

Para Schneiderlin, Olise é "atualmente um dos jogadores mais consistentes do futebol. Ele é simplesmente um jogador incrível. Não tenho dúvida de que estará entre os candidatos à Bola de Ouro nos próximos anos", elogiou. Por isso, acredita que ele também poderia jogar em Madri: "Ele com certeza tem qualidade para atuar pelo Real."

Getty Images

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Bayern, rumor: Jamal Musiala perto de voltar; Luis Diaz deve perder jogo contra o Köln

Após a ruptura de uma fibra muscular sofrida em setembro, durante o aquecimento para o jogo da seleção alemã contra a Holanda em Amsterdã, também em setembro, Jamal Musiala estaria perto de voltar a ser relacionado pelo Bayern de Munique. A informação é da Sport1.

Assim, Musiala poderia fazer seu tão esperado retorno na sexta-feira, contra o 1. FC Köln, algo de que o Bayern precisa diante dos problemas no elenco. Enquanto Serge Gnabry (lesão muscular) e Ismael Saibari (ruptura da sindesmose no tornozelo direito) só voltarão no ano que vem , Luis Diaz, segundo informações da Sky, só voltará a ser uma opção após o jogo contra o Köln, por causa da ruptura de um feixe muscular.

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Além disso, Alphonso Davies sofreu recentemente uma ruptura de fibra muscular e ficará "fora por enquanto" . O canadense, que vinha substituindo Diaz pela ponta esquerda, sofreu a lesão há poucos dias, quando estava com a seleção.

Getty Images

Bayern, notícias: promessa sofre lesão grave

Além de Alphonso Davies, o departamento médico do FC München também recebeu um jogador da equipe reserva. Como foi divulgado na segunda-feira, Louis Richter sofreu uma lesão grave no joelho.

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O meio-campista de 20 anos precisou até passar por uma cirurgia na semana passada. Richter havia voltado aos treinos havia pouco tempo, após também enfrentar um problema no joelho.

O clube não deu uma previsão exata para sua recuperação. Por causa da operação, porém, ele deve enfrentar novamente um longo período de afastamento.

IMAGO

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Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube

Data Competição Jogo Sexta-feira, 20 de novembro (20h30) Bundesliga Bayern x 1. FC Köln Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Champions League OSC Lille x Bayern Sábado, 28 de novembro (15h30) Bundesliga Hamburger SV x Bayern Terça-feira, 1º de dezembro (20h45) Copa da Alemanha Bayern x Hertha BSC Sexta-feira, 4 de dezembro (20h30) Bundesliga Bayern x SC Paderborn