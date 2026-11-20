Bayern de Munique 1 x 1 Colônia foi o jogo que abriu, na noite de sexta-feira, a décima rodada do campeonato alemão, a Bundesliga.
O técnico Vincent Kompany voltou ao banco dos campeões alemães quase um mês após o mal-estar que sofreu em campo durante o treino de 23 de outubro.
Já sem Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Luis Diaz, todos lesionados, o técnico belga também perdeu Harry Kane por lesão.
O centroavante inglês, vencedor da Bola de Ouro, precisou deixar o campo por um problema no tornozelo e foi substituído por Tom Bischof aos 20 minutos. Aos 37, Bischof deu o passe para Nathaniel Brown empatar em 1 a 1, placar com que as equipes foram para o intervalo. O gol respondeu à vantagem inicial do Colônia, marcada pelo inglês Mikey Moore após assistência de Said El Mala aos 12 minutos.
O segundo tempo começou com a entrada de Tim Binder no lugar do francês Michael Olise, que também saiu por lesão depois de mancar visivelmente na parte final do primeiro tempo. Lennart Karl passou, então, a atuar como falso 9.
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O Colônia também tinha vários desfalques: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri e van den Berg, além do atacante holandês Thijs Dallinga, que chegou do Bologna na última janela de transferências de verão por empréstimo com opção de compra fixada em 11 milhões de euros e sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho.
Aos 70 minutos, Kompany fez duas substituições, colocando Musiala e Kim Min-Jae (ex-Napoli) nos lugares de Laimer e de um Upamecano muito nervoso, respectivamente. Upamecano havia recebido cartão amarelo cerca de dez minutos antes. Do outro lado, Reigan Heskey, filho de ex-jogador, também entrou na reta final, mas o placar não mudou mais.
O Bayern de Munique chegou aos 22 pontos, um a mais que o Borussia Dortmund, que tem a chance de assumir a liderança no sábado à tarde, fora de casa, contra o lanterna Borussia Mönchengladbach.
Na próxima rodada da Bundesliga, o Bayern joga em Hamburgo no sábado, 28 de novembro. Antes, porém, na quarta-feira, 25 de novembro, enfrenta pela Champions League o Lille, na França, comandado pelo italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo, técnico da seleção brasileira.
FICHA TÉCNICA
BAYERN DE MUNIQUE 1 X 1 COLÔNIA
GOLS: 12' Moore (C), 37' Brown (B).
BAYERN DE MUNIQUE (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Reservas: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Técnico: Kompany.
COLÔNIA (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Reservas: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Técnico: Wagner.
ÁRBITRO: Braun.
AMARELADOS: Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).
OS JOGOS:
SÁBADO
Às 15h30
Elversberg x Freiburg
Eintracht Frankfurt x Hoffenheim
Bayer Leverkusen x Paderborn
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
Union Berlin x RB Leipzig
Às 18h30 Schalke x Stuttgart
DOMINGO
Às 15h30 Augsburg x Mainz
Às 17h30 Werder Bremen x Hamburgo
CLASSIFICAÇÃO:
Bayern de Munique 22 pontos
Borussia Dortmund 21
Freiburg 19
RB Leipzig 18
Bayer Leverkusen 16
Werder Bremen 15
Elversberg 13
Stuttgart 12
Hoffenheim 12
Eintracht Frankfurt 12
Hamburgo 12
Mainz 10
Paderborn 10
Colônia 10
Augsburg 9
Union Berlin 7
Schalke 6
Borussia Mönchengladbach 4.
Bayern de Munique e Colônia têm um jogo a mais.