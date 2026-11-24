Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Pouco depois de renovar seu contrato com o Bayern de Munique, Harry Kane sofreu uma lesão grave. O artilheiro de 33 anos se junta, de certa forma, a um grupo marcado por reveses.

Uma questão parece dominar a cúpula do Bayern de Munique neste momento: quando Jamal Musiala vai justificar seu salário astronômico? Ou melhor: será que um dia vai justificá-lo? O jogador de 23 anos antecipou a renovação de seu contrato em fevereiro de 2025, estendendo-o até 2030, e passou a ser o mais bem pago do clube, com um salário anual estimado em 25 milhões de euros.

Menos de cinco meses depois, Musiala fraturou a fíbula. Desde que voltou a jogar, sofreu vários contratempos, até que, neste verão, sua disfunção neurológica veio a público. Mais recentemente, ficou dois meses afastado por uma ruptura de fibras musculares. "O que sabemos, infelizmente, sugere que será difícil voltar ao nível que ele demonstrou tantas vezes aqui neste estádio", disse o membro do conselho fiscal Karl-Heinz Rummenigge na sexta-feira . E, se isso se confirmar, seu salário seria "insustentável", e um ajuste teria de ser discutido.

As discussões já iniciadas por Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen ganharam uma dimensão totalmente nova com as palavras duras de Rummenigge . Nunca antes o Bayern de Munique havia questionado publicamente dessa forma um contrato firmado em comum acordo. Musiala é um caso à parte por causa de sua condição incomum. Mas, nos últimos tempos, tornou-se uma espécie de triste tradição no Bayern que jogadores sofram lesões após renovações especialmente lucrativas ou, por outros motivos, não consigam mais alcançar o nível que haviam mostrado antes.

Publicidade Publicidade

Gnabry, Coman e Goretzka caíram de rendimento após as renovações

Em 2020, o Bayern de Munique conquistou seis títulos. Na época, o time era o melhor da Europa e também tinha um futuro promissor. Vários jogadores fundamentais estavam no auge da carreira. Por isso, eram cobiçados internacionalmente e tinham uma posição favorável nas negociações quando seus contratos se aproximaram do fim.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A direção do clube na época, liderada pelo presidente-executivo Oliver Kahn e pelo diretor esportivo Hasan Salihamidzic, queria a todo custo manter o elenco vencedor e fez um esforço financeiro para isso. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry e Kingsley Coman renovaram seus contratos, um após o outro. Os quatro tiveram grandes aumentos salariais e passaram a ganhar entre 17 e 20 milhões de euros, figurando entre os mais bem pagos do clube.

Enquanto Kimmich se consolidou como peça fundamental, Goretzka, Coman e Gnabry nunca mais repetiram as atuações de antes e logo passaram a ser vistos como candidatos a uma venda. Os motivos foram diferentes: Coman e Gnabry enfrentaram problemas recorrentes de lesão, enquanto o estilo de jogo de Goretzka se encaixava cada vez menos na evolução geral do futebol, inclusive no Bayern.

Publicidade

Embora partisse de um patamar geral mais baixo, a queda de Eric Maxim Choupo-Moting talvez tenha sido proporcionalmente ainda mais acentuada. Aos 33 anos, o atacante recebeu um novo contrato no início de 2023, com seu salário dobrado para cerca de dez milhões de euros, segundo estimativas. No ano e meio seguinte, marcou apenas cinco gols e depois deixou o Bayern sem custos de transferência. Coman foi vendido em 2025 por um valor bem abaixo do de mercado, Goretzka saiu sem custos de transferência e Gnabry renovou com uma redução salarial.

IMAGO

Bayern de Munique: assim como Musiala, Davies também sofre baixas frequentes

Assim como Kahn e Salihamidzic fizeram um esforço financeiro por Kimmich, Goretzka, Coman e Gnabry, seus sucessores Max Eberl e Christoph Freund fizeram o mesmo, nos últimos dois anos, por Kimmich novamente (renovação até 2029), Alphonso Davies (2030), Jamal Musiala (2030), Dayot Upamecano (2030) e Harry Kane (2029), um após o outro.

Publicidade

Todos esses acordos também pareciam fazer sentido quando foram fechados. Até aqui, Kimmich e Upamecano têm justificado suas renovações. Davies, por outro lado, assim como seu grande amigo Musiala, vem sofrendo um problema de saúde atrás do outro desde que assinou. Justamente quando Davies havia recuperado a boa forma no início desta temporada, ele sofreu uma ruptura de fibras musculares enquanto estava com a seleção do Canadá.

Kane terá o afastamento por lesão mais longo de sua carreira profissional

Agora, a "maldição" também atingiu Kane. Após meses de negociações, o artilheiro inglês de 33 anos renovou no início de novembro seu contrato, que se aproximava do fim, até 2029. O acordo incluiu um aumento salarial para estimados 29 milhões de euros, o maior salário da história do Bayern de Munique. E depois? Dois jogos sem marcar e a ruptura da sindesmose contra o Colônia. Kane já passou por cirurgia e ficará afastado por cerca de três meses .

Publicidade

Será o afastamento por lesão mais longo da carreira profissional de Kane. Até agora, segundo o banco de dados do Transfermarkt ele nunca havia ficado fora por mais de 68 dias consecutivos (em 2020, devido a uma ruptura muscular na coxa). Com que rapidez voltará ao nível anterior depois de se recuperar? No longo prazo, as expectativas quanto a isso são bem maiores para Kane do que para Musiala e, provavelmente, também para Davies, que tem uma propensão semelhante a lesões.

No curto prazo, porém, o Bayern de Munique está ficando sem jogadores de ataque. Ismael Saibari (ruptura da sindesmose) e Gnabry (lesão muscular na coxa) também ficarão fora por semanas, assim como Kane. Michael Olise também não está em plenas condições e deve desfalcar o time na quarta-feira, contra o Lille, pela Champions League . Pelo menos Musiala voltou a jogar contra o Colônia, e Luis Diaz também deve retornar em breve.