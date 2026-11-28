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Nos últimos dias, o Bayern de Munique mostrou-se dividido diante da situação envolvendo Jamal Musiala, que se viu no centro do caso contra a própria vontade. Hoje, porém, o diretor Max Eberl pediu união às diferentes correntes do clube e as convidou a apoiar da melhor forma possível o jogador de 23 anos, que sofre de uma doença neurológica incurável, mas que pode ser controlada com medicamentos.

“Queremos que o garoto tenha tranquilidade. Esta é uma tragédia humana em curso”, afirmou o dirigente à Sky Sport De antes da partida contra o Hamburgo. “Estamos dando a ele espaço para se desligar, fazer uma pausa e voltar mais forte.”

Musiala também está afastado dos gramados nestes dias por causa de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. “É um revés, mas vamos enfrentá-lo juntos. Todos temos o mesmo objetivo: acima de tudo, vemos Jamal Musiala como pessoa. Já se falou o suficiente. O Bayern sempre foi forte quando permaneceu unido, ainda mais em momentos como este. Todos queremos resolver juntos esta situação difícil.”

As declarações buscam encerrar, ao menos perante a imprensa, o caso após as várias falas recentes de outros integrantes do clube.

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O presidente honorário Uli Hoeneß, por exemplo, havia se manifestado assim sobre a questão: “No caso de Jamal, estamos diante de um dilema. O garoto sofre de uma doença que não é fácil de tratar, mas que pode ser controlada até certo ponto com medicamentos. No entanto, ainda resta saber se ele conseguirá voltar ao nível de desempenho que tinha antes... Por enquanto, continua recebendo seu salário. Mas imaginem se o Bayern questionasse seu contrato.”

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Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão do clube bávaro, compartilhou da mesma opinião: “Ele tem problemas de saúde, isso é conhecido, assim como se sabe que seu contrato prevê valores muito altos. Se não conseguisse se recuperar completamente, seria preciso conversar com a família, com o jogador e, sobretudo, com seu agente, porque, nesse caso, aqueles valores não seriam mais justificáveis.”

As declarações provocaram uma resposta imediata do capitão Joshua Kimmich, que prontamente saiu em defesa do companheiro de time.

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“O que não entendo é a maneira como se fala disso publicamente. Uma questão como essa nunca deveria ser discutida às custas de um jogador. O clube vem em primeiro lugar e é maior do que nós, jogadores, mas não é maior do que a pessoa. É absolutamente inaceitável e não condiz com o Bayern.”

Para Eberl, o caso está encerrado. O Bayern continuará dando todo o apoio a Musiala.