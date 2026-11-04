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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

Bayern de Munique agora só tem chances remotas? Real Madrid teria chegado a um acordo com talento excepcional

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A disputa por JJ Gabriel fica cada vez mais acirrada. O Real Madrid parece ter as melhores cartas, mas o Bayern de Munique também estaria na disputa.

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Segundo informações da Sky, o jovem talento do Manchester United e o Real Madrid já chegaram a um acordo verbal de princípio para uma transferência.

A expectativa, portanto, é que a negociação avance rapidamente, mas ainda não há um acordo definitivo. Por isso, outros clubes interessados, como o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain, ainda não estariam totalmente fora da disputa pelo jogador de 16 anos.

Segundo Christian Falk, chefe da editoria de futebol do jornal Bild, em seu site cfbayerninsider, o clube de Munique ainda teria chances concretas de contratar Gabriel. As conversas entre o Bayern e a equipe do jovem inglês continuam.

Devido aos atuais problemas de lesão no ataque, que deixaram o Bayern sem jogadores importantes como Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Muiala e Luiz Diaz, a contratação poderia interessar ao clube já na próxima janela de transferências de inverno. Nas últimas semanas, já havia vindo à tona que Gabriel seria integrado ao time principal em caso de acordo.

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O jornal espanhol Sport havia noticiado recentemente que o Real Madrid estava em posição amplamente favorável na disputa pela contratação de Gabriel. Segundo a publicação, o jogador teria recusado o PSG e ressaltado que quer se transferir para a Espanha e disputar a LaLiga.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

Por que JJ Gabriel deixará o Manchester United no verão?

Já está definido que Gabriel deixará o Manchester United, seu atual clube, no verão. O jogador defende os Red Devils desde os 11 anos e marcou 23 gols em 23 partidas pela equipe sub-18 na temporada passada. Com isso, foi eleito o melhor jogador da Premier League sub-18. Em agosto, também fez sua estreia profissional e se tornou o jogador mais jovem da história do United a atuar pelo time principal.

Pelas regras do Brexit, Gabriel só pode se transferir para outro país ao completar 18 anos. Na Inglaterra, atualmente ele só pode assinar um contrato de bolsista; um contrato profissional, apenas a partir dos 17 anos. A origem de seus pais, porém, pode abrir uma brecha: segundo informações da Sky, Gabriel pretende solicitar um passaporte cipriota. Com isso, uma transferência seria possível já em janeiro.

Gabriel ganhou as manchetes recentemente porque teria pedido ao Manchester United que cancelasse seu registro no clube. O pedido teria causado um "choque" no United e seria "quase sem precedentes", segundo o Telegraph.

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