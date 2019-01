Barcelona vive sua melhor sequência em La Liga com Valverde

Série atual de oito vitórias seguidas supera as duas de sete triunfos consecutivos da última temporada

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Girona na tarde deste domingo (27), com gols de Semedo e Messi, o Barcelona não só voltou a se isolar na liderança de La Liga, com cinco de pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético de Madrid, como também alcançou sua melhor sequência na competição sob o comando de Ernesto Valverde.

O triunfo desta tarde foi o oitavo seguido do Barcelona em La Liga nesta temporada, o que representa a melhor sequência do clube na competição com Valverde como técnico. Nela, os Blaugrans têm 23 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na última temporada, o Barça teve duas vezes sequências de sete vitórias, mas não conseguiu chegar ao oitavo triunfo consecutivo como nesta temporada.

Confira a sequência atual:

Barcelona 2 x 0 Villarreal

Espanyol 0 x 4 Barcelona

Levante 0 x 5 Barcelona

Barcelona 2 x 0 Celta

Getafe 1 x 2 Barcelona

Barcelona 3 x 0 Eibar

Barcelona 3 x 1 Leganés

Girona 0 x 2 Barcelona