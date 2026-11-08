JJ Gabriel iniciou a contagem regressiva para o anúncio oficial de sua transferência ao Real Madrid. Trata-se de um golpe claro no mercado de transferências, ainda que a um preço astronômico, já que fontes próximas à negociação estimam que a contratação do meio-campista, de 16 anos, exigirá um gasto próximo dos 15 milhões de euros, segundo o jornal catalão "Sport".

O Real Madrid quis contratar Gabriel a qualquer custo, e o acordo entre as duas partes é considerado algo consumado no Barcelona há bastante tempo. Não é por acaso que Deco e o empresário do jogador inglês, Ali Barat, mantêm uma relação estreita, já que o diretor esportivo do Barcelona estava a par — a cada instante — do leilão que foi realizado em torno da negociação.

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Segundo o jornal, Gabriel parece ser para o Barcelona uma estrela do futuro, mas a Europa está repleta de um grande número de jovens jogadores, que podem explodir num futuro próximo com um nível equivalente ou superior ao dele. E acrescentou: "No Barcelona, afirmam que não cometerão imprudências por jovens jogadores, e apontam a existência de vários talentos emergentes, como o jovem alemão Nico Ilićević".

E, nas últimas horas, a imprensa croata insistiu que o interesse do Barcelona em Nico Ilićević "vai além de simplesmente monitorar um daqueles talentos emergentes excepcionais". Isso ocorreu depois que Adolf Hütter, técnico do Eintracht Frankfurt, lhe deu a oportunidade de estrear na Bundesliga, nos minutos finais do confronto contra o Hamburgo, logo após ele completar seus 16 anos, na semana passada.

Sua participação foi de aproximadamente apenas 10 minutos, mas Hütter viu o suficiente para se impressionar com o nível de Nico ao fim da partida. E disse: "Em apenas seis ou sete minutos, ele mostrou muito mais do que se esperava. Foi excepcional, mas isso não me surpreende, porque ele já havia mostrado isso também nos treinos".

Quem é Nico Ilićević?

Nico é um meio-campista ofensivo clássico, que pode atuar em várias regiões do meio-campo, com facilidade para chegar às bordas da área, e possui uma perna esquerda impressionante, segundo o "Sport".

E, apesar de sua pouca idade e de sua altura não alcançar 1,80 metro, ele se destaca por sua competitividade e maturidade. É jogador internacional pelas seleções de base da Alemanha, e não é por acaso que seja sobrinho de Ivo Ilićević, destacado internacional croata.

A Federação Croata já realizou contatos com Nico e seu entorno, para se preparar para uma possível convocação à seleção principal.

Relatos alemães afirmam que olheiros do Barcelona, do Manchester City e do Chelsea, e, claro, do Bayern de Munique, acompanham de perto todos os desdobramentos de Nico. O jornal "Bild" foi além e afirmou que o Real Madrid também o acompanha. Já na Itália, a "Sky" noticiou que Inter e Milan também enviaram emissários para acompanhar de perto os desdobramentos da "grande joia alemã".

Divergências contratuais

Nico Ilićević tem apenas 16 anos e assinou com o Eintracht um contrato que se estende até ele completar 18 anos. E, como está evidente, os rumores do mercado de transferências já elevaram o valor de um jogador que precisa ajustar seu salário rapidamente. Nesse contexto, as primeiras divergências entre o jogador e o clube não demoraram a surgir.

Diz-se que o Eintracht sondou o entorno do jogador a fim de garantir sua permanência e evitar sua possível saída sem obter um retorno econômico importante. A resposta do jogador e de sua família foi positiva, mas com a condição de incluir uma cláusula adicional que facilite a saída "por um preço razoável", caso chegue uma proposta de um dos grandes clubes europeus.

O jornal concluiu: "Nico é admirado pelo Barcelona e por muitos outros grandes clubes europeus. O clube catalão o observou diretamente e acompanha regularmente seu desenvolvimento pessoal e futebolístico. É mais um talento que se soma à lista do futuro".