Compartilhar Siga GOAL no Google

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira revelou o desejo do marroquino Yassir Zabiri, astro do Racing Santander, de se transferir para outro gigante espanhol.

Publicidade

O astro marroquino Yassir Zabiri segue em grande fase na LaLiga nesta temporada, depois de marcar dois gols na partida do Racing Santander contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, neste domingo.

Zabiri começou o jogo com tudo e balançou as redes aos 6 minutos, colocando sua equipe na frente. Apenas dois minutos depois, voltou a marcar e anotou seu segundo gol na partida.

Em grande momento, o marroquino chegou a 11 gols na LaLiga nesta temporada e entrou com força na briga pela artilharia da competição.

Zabiri agora ocupa o terceiro lugar, à frente do espanhol Lamine Yamal, astro do Barcelona , que tem 10 gols. Acima dele na classificação estão o brasileiro Raphinha, atacante do Barça, com 15 gols, e o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, que marcou 13 gols.

Publicidade Publicidade

De acordo com o programa "El Chiringuito", o jogador deseja muito se juntar ao Barcelona, e seu preço giraria em torno de 20 milhões de euros.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Quem é Yassir Zabiri?

O jovem astro marroquino Yassir Zabiri continua escrevendo capítulos excepcionais em sua carreira. Em pouco tempo, deixou de ser uma promessa dos gramados marroquinos para se tornar uma máquina de gols incansável com a camisa do Racing Santander no Campeonato Espanhol, além de um dos principais novos nomes do ataque da seleção.

Yassir Zabiri nasceu em 23 de fevereiro de 2005, na cidade marroquina de Marrakech, e cresceu apaixonado por futebol antes de ingressar na Academia Mohammed VI de Futebol, considerada a principal fábrica de talentos do Marrocos e do continente africano, que revelou para a seleção marroquina estrelas internacionais como Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd e Abdelkebir Abqar.

Publicidade

Em meio a uma constelação de talentos na academia, Zabiri se impôs com força e chamou a atenção dos dirigentes do Union Touarga, do Marrocos, que o contratou oficialmente e com quem iniciou sua carreira profissional em 2024.

Os treinadores apostaram nele como centroavante e ponta, graças à sua enorme velocidade, à grande habilidade no drible e à inteligência aguçada no posicionamento dentro da área.

Publicidade

A passagem por Portugal e a porta de entrada para o Stade Rennais

Zabiri não precisou de muito tempo para mostrar seu potencial no time principal do Union Touarga: marcou 3 gols e deu uma assistência em suas primeiras partidas. Em agosto de 2024, rumou para a Europa pelas portas do Famalicão, de Portugal, com contrato de quatro temporadas.

Em Portugal, Zabiri brilhou no time B, com 5 gols em 6 jogos, o que levou a comissão técnica a promovê-lo rapidamente ao time principal. Lá, continuou balançando as redes na Primeira Liga durante a temporada 2025-2026, despertando o interesse dos grandes clubes europeus. O Stade Rennais, da França, conseguiu fechar oficialmente sua contratação em 2 de fevereiro de 2026, com contrato até junho de 2029.

Publicidade

Conquista histórica com o Marrocos

No Mundial do Chile 2025, no cenário internacional, Zabiri foi peça fundamental da seleção sub-20 do Marrocos. Ele ajudou a equipe a conquistar o título do Torneio do Norte da África de 2024 e foi vice-campeão da Copa Africana de Nações Sub-20, no Egito, em 2025, apesar de ter sofrido uma forte lesão no tornozelo que o impediu de disputar as fases decisivas.

Mas o verdadeiro encontro com a glória aconteceu na Copa do Mundo Sub-20, no Chile (outubro de 2025), quando Zabiri conduziu a seleção sub-20 do Marrocos a uma conquista histórica: o título mundial. Zabiri iniciou sua trajetória de destaque marcando contra a Espanha (2 a 0) e depois contra o Brasil (2 a 1) na fase de grupos, antes de encerrar o torneio da melhor forma possível, com os dois gols da vitória sobre a Argentina (2 a 0) na final. Com isso, ficou com os prêmios de artilheiro da competição (5 gols) e da Bola de Prata, como segundo melhor jogador do Mundial.