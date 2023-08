Avaí x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de equipes que lutam contra o Z-4 na Ressacada, o Avaí recebe a Tombense na tarde deste sábado (19), às 15h30 (de Brasília), em Florianópolis, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de um empate fora de casa, o Avaí conseguiu se manter fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 22 pontos. O time catarinense terá o retorno de Pottker, que cumpriu suspensão no jogo anterior, enquanto Douglas está machucado.

Do outro lado, a Tombense não vence há cinco jogos e permaneceu na 17ª posição, com 20 pontos. A equipe mineira tem uma série de desfalques por suspensão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn, Igor Inocêncio, Roberto, Felipe Silva, Cortez, Wellington, Eduardo, Rafael Gava, Pottker, Denilson e Natanael.

Tombense: Felipe Garcia, Kevin, Augusto, Pedro, Egídio, João Pedro, Ruan Potó, Marcelinho, Alexandre Jesus, Kleiton e Fernandão.

Desfalques

Avaí

Douglas está no departamento médico.

Tombense

Guilherme Santos, Róger Carvalho, Augusto e Bruno Silva estão suspensos.

Quando é?